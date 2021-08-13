عادل جمعة: رفع حظر التجول اعتبارا من غد السبت

وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عادل جمعة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة رفع حظر التجول اعتبارا من غد السبت.

وقال جمعة إنه بناء على تعليمات رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إلى وزيري الداخلية والحكم المحلي، سيرفع حظر التجول، لاستقرار الوضع الوبائي، مع ضرورة الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية، المتمثلة في ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي، حسب بيان المكتب الإعلامي للحكومة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

ويوم الثلاثاء الماضي، وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته باستمرار تطبيق إجراءات حظر التجول الجزئي، مرجعا ذلك إلى توصية لوزارة الصحة، بسبب عدم استقرار الوضع الوبائي.