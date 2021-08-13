بلدية سرت تعلن تسعيرة إسطوانات الغاز

إسطوانات الغاز في أحد المستودعات، (أرشيفية: البريقة للنفط)

أعلنت بلدية سرت تسعيرة إسطوانات الغاز، حيث من المقرر بيع الحجم الكبير بدينارين ونصف دينار، والصغيرة بدينارين.

وأكدت البلدية استمرار آلية توزيع الإسطوانات موقتا علي الجمعيات الاستهلاكية، موضحة أن الشاحنات المحملة بإسطوانات الغاز ستصل تباعا بدءا من غد السبت، حسب بيانها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

وأشار البيان إلى أن الحرس البلدي سيتابع عملية التوزيع، بالتنسيق مع مراقبة الاقتصاد في البلدية، وفور الانتهاء من تلك العملية، سيقوم الحرس بالختم لصاحب المستودع على ورقة تثبت توزيع الحصة بالكامل.