بلدية سرت تعلن تسعيرة إسطوانات الغاز

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 أغسطس 2021, 07:28 مساء
إسطوانات الغاز في أحد المستودعات، (أرشيفية: البريقة للنفط)

أعلنت بلدية سرت تسعيرة إسطوانات الغاز، حيث من المقرر بيع الحجم الكبير بدينارين ونصف دينار، والصغيرة بدينارين.

وأكدت البلدية استمرار آلية توزيع الإسطوانات موقتا علي الجمعيات الاستهلاكية، موضحة أن الشاحنات المحملة بإسطوانات الغاز ستصل تباعا بدءا من غد السبت، حسب بيانها على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

وأشار البيان إلى أن الحرس البلدي سيتابع عملية التوزيع، بالتنسيق مع مراقبة الاقتصاد في البلدية، وفور الانتهاء من تلك العملية، سيقوم الحرس بالختم لصاحب المستودع على ورقة تثبت توزيع الحصة بالكامل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بث مباريات الدوري الإيطالي عبر «يوتيوب» في الشرق الأوسط
رياضة عالمية
بريطانيا: 6 قتلى في إطلاق نار بمدينة بليموث
دولى
كاركاتير خيري - إطلاق حملة تطعيم ضد كورونا في ليبيا
كاريكاتير
تفوق هولندي في مجال شحن السيارات الكهربائية
سيارات
أرقام قياسية حملت اسم العرب في حصاد أولمبياد «طوكيو 2020»
رياضة عالمية
الولايات المتحدة تستعد لإرسال قوات إلى كابل لسحب أفراد من موظفي سفارتها في ...
دولى
كاركاتير حليم - يوم الشباب الدولي (12 أغسطس)
كاريكاتير
السيدة اليعقوبي تطالب بوضع «آلية» لاعتماد القاعدة الدستورية وميثاق وطني للتعايش
ليبيا
بعد بيان «كاف» المهم عن دوري الأبطال والكونفدرالية: ليبيا خارج أفضل 12 اتحادا
رياضة محلية
ضبط أحد المتورطين في إطلاق النار على منزل رئيس مركز شرطة المجابرة
ليبيا
دواء مخفض للكوليسترول يثبت فعالية في علاج «كورونا»
طب وصحة
تأكيد أول إصابة بفيروس «ماربورغ» في غينيا غرب أفريقيا
دولى
ذكرى تأسيس الجيش الليبي.. البداية بدعوة من الأمير إدريس السنوسي
ليبيا
وثائقي حول دور الروس في ليبيا يخرج «طباخ بوتين» عن صمته
ليبيا
حفتر: الجيش الليبي لن يكون خاضغا لأي سلطة
ليبيا
«إنذار أحمر للبشرية».. تقرير أممي يحذر من موجات حر وأمطار غزيرة «غير مسبوقة»
دولى
كاركاتير خيري - نعم للانتخابات
كاريكاتير
باحث بمعهد سويسري: الانتقال السياسي في ليبيا يعيش «انتكاسة»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إحياء اليوم الأخير من إمبراطورية الأزتيك