الدبيبة يتفقد مواقع تدريب إدارة العمليات الأمنية بمنطقة النقازة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 أغسطس 2021, 05:36 مساء
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يتوسط عنصري أمن. 13 أغسطس 2021. (حكومة الوحدة)

تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مواقع تدريب إدارة العمليات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بمنطقة النقازة.

واستمع الدبيبة، خلال الجولة من وكيل ومدير الإدارة إلى البرامج التدريبية المنفذة من قبلهم وطبيعة المستهدفين بالتدريب، والصعوبات التي تواجههم، وكذلك التعاون التدريبي مع دولتي بريطانيا وتركيا، وفقا للمكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

ووجه رئيس الحكومة تعليماته باستكمال بعض المرافق، وإنشاء صالة رياضية متكاملة بالموقع، مثمنًا الجهود التي يبذلها العاملين بهذه المراكز.

ورافق رئيس حكومة الوحدة الوطنية، محافظ مصرف ليبيا المركز، ووزيرا الدولة لشؤون مجلس الوزراء والاتصال والشؤون السياسية، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة، ومدير إدارة العمليات الامنية بوزارة الداخلية.

 

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