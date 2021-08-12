في اليوم العالمي للشباب.. «الرئاسي»: إعادة بناء الدولة لن تكتمل إلا بسواعد وعقول شبابها

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الخميس 12 أغسطس 2021, 07:51 مساء
أعضاء المجلس الرئاسي الليبي. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد المجلس الرئاسي «أن إعادة بناء الدولة لن تكتمل إلا بسواعد وعقول شبابها»؛ لأنهم «العنفوان والقوة والإرادة الواثقة، والعزيمة التي لا تلين في المساهمة في نهضة الوطن ورفعته»، معتبرا «أن هذه المرحلة من تاريخ الوطن، تحتاج للوقوف الحازم مع الشباب، للمضي قدما نحو مستقبل واعد، يكون لهم فيه دورا رائدا في صنع التغيير للأفضل».

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس الرئاسي، مساء اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يصادف يوم 12 أغسطس من كل عام، والذي اختارت له منظمة الأمم المتحدة، شعار «تحويل النظم الغذائية، ابتكار الشباب من أجل صحة الانسان وصحة الكوكب».

وهنأ المجلس الرئاسي في بيان شباب ليبيا على امتداد الوطن بالمناسبة، التي قال إنها «فرصة حقيقية في هذا الوقت بالذات، لإبراز السبل التي تثري بها مشاركة الشباب في الجهود الدولية لمواجهة فيروس كورونا»، مشيرا إلى التحديات التي يواجهها الشباب في العالم وليبيا خاصة بسبب «التأثيرات الاقتصادية التي يسببها تفشي الجائحة» التي «تضاعف من التحديات».

وأعرب المجلس الرئاسي عن تطلعه «إلى تسخير كل جهود التنمية البشرية، من أجل دعم الشباب واستثمار طاقاتهم وقدراتهم وحماسهم، لصالح بناء الوطن وإعادة استقراره»، آملا ألا يكون الشباب «بعد اليوم، أدوات لإشعال الاضطرابات السياسية، ووقودا للمواجهات العسكرية».

كما أكد المجلس الرئاسي سعيه لفتح فرص التعليم والمشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أمام الشباب، و«مساعدتهم للسير بخطوات ثابتة نحو تقديم مساهمات إيجابية للمجتمع ليكونوا هم الشركاء الأساسيون، في التغيير والتطوير، لأنهم أصحاب الحقوق والقدرات والإمكانات، وهم الخبراء بواقعهم وتطلعاتهم»، داعيا إياهم إلى المبادرة والابتكار.

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحكومة الأفغانية تعرض «تقاسم السلطة» على «طالبان» مقابل وقف العنف
دولى
كاركاتير حليم - يوم الشباب الدولي (12 أغسطس)
كاريكاتير
طالبان تسيطر على مدينة تبعد 150 كيلومترا عن كابول
دولى
البعثة الأممية: اجتماع ملتقى الحوار الافتراضي يهدف لتحضير الحلول التوافقية
ليبيا
وزيرة العدل: نعمل على مسارين ونسعى لتنفيذ حكم براءة الساعدي القذافي
ليبيا
تونس تسجل درجة حرارة قياسية بلغت 49 درجة مئوية
عربى
رئيس ريال مدريد: ليس لي دخل برحيل ميسي عن برشلونة وأطالب بالاعتذار
رياضة عالمية
المتحورة «دلتا» تعيد مسألة الكمامة إلى الواجهة في الولايات المتحدة
دولى
البيت الأبيض: زيادة إنتاج النفط المقررة من كبار المنتجين غير كافية
دولى
الخليفي: لا عذر لرحيل مبابي عن باريس سان جيرمان بعد التعاقد مع ميسي
رياضة عالمية
ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات في الجزائر إلى 65 شخصا
عربى
السيدة اليعقوبي تطالب بوضع «آلية» لاعتماد القاعدة الدستورية وميثاق وطني للتعايش
ليبيا
أكرم جنين: قدمنا مقترحا للقاعدة الدستورية «خارج الصندوق»
ليبيا
سلطنة المسماري تستعرض أمام ملتقى الحوار مقترحا بشأن بالقاعدة الدستورية
ليبيا
زينينغا: إحالة 4 مقترحات للقاعدة الدستورية إلى ملتقى الحوار.. وتوصية بكيفية ...
ليبيا
بعد بيان «كاف» المهم عن دوري الأبطال والكونفدرالية: ليبيا خارج أفضل 12 اتحادا
رياضة محلية
ضبط أحد المتورطين في إطلاق النار على منزل رئيس مركز شرطة المجابرة
ليبيا
اللافي: توحيد القوى العسكرية تحت مظلة قيادة مدنية يبعد خطر الحرب عن البلاد
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هكذا تتغلب على ضربة الشمس