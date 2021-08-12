في اليوم العالمي للشباب.. «الرئاسي»: إعادة بناء الدولة لن تكتمل إلا بسواعد وعقول شبابها

أعضاء المجلس الرئاسي الليبي. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد المجلس الرئاسي «أن إعادة بناء الدولة لن تكتمل إلا بسواعد وعقول شبابها»؛ لأنهم «العنفوان والقوة والإرادة الواثقة، والعزيمة التي لا تلين في المساهمة في نهضة الوطن ورفعته»، معتبرا «أن هذه المرحلة من تاريخ الوطن، تحتاج للوقوف الحازم مع الشباب، للمضي قدما نحو مستقبل واعد، يكون لهم فيه دورا رائدا في صنع التغيير للأفضل».

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس الرئاسي، مساء اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للشباب الذي يصادف يوم 12 أغسطس من كل عام، والذي اختارت له منظمة الأمم المتحدة، شعار «تحويل النظم الغذائية، ابتكار الشباب من أجل صحة الانسان وصحة الكوكب».

وهنأ المجلس الرئاسي في بيان شباب ليبيا على امتداد الوطن بالمناسبة، التي قال إنها «فرصة حقيقية في هذا الوقت بالذات، لإبراز السبل التي تثري بها مشاركة الشباب في الجهود الدولية لمواجهة فيروس كورونا»، مشيرا إلى التحديات التي يواجهها الشباب في العالم وليبيا خاصة بسبب «التأثيرات الاقتصادية التي يسببها تفشي الجائحة» التي «تضاعف من التحديات».

وأعرب المجلس الرئاسي عن تطلعه «إلى تسخير كل جهود التنمية البشرية، من أجل دعم الشباب واستثمار طاقاتهم وقدراتهم وحماسهم، لصالح بناء الوطن وإعادة استقراره»، آملا ألا يكون الشباب «بعد اليوم، أدوات لإشعال الاضطرابات السياسية، ووقودا للمواجهات العسكرية».

كما أكد المجلس الرئاسي سعيه لفتح فرص التعليم والمشاركة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية أمام الشباب، و«مساعدتهم للسير بخطوات ثابتة نحو تقديم مساهمات إيجابية للمجتمع ليكونوا هم الشركاء الأساسيون، في التغيير والتطوير، لأنهم أصحاب الحقوق والقدرات والإمكانات، وهم الخبراء بواقعهم وتطلعاتهم»، داعيا إياهم إلى المبادرة والابتكار.