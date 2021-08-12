افتتاح محطة وقود تابعة لشركة البريقة بمنطقة القلعة

جانب من افتتاح محطة الوقود التابعة لشركة البريقة بمنطقة القلعة، 12 أغسطس 2021. (الشركة)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، افتتاح المحطة الواقعة بمنطقة القلعة تحت رقم (1013)، وبسعة تخزينية تصل إلى 240 ألف لتر.

وجرى الافتتاح اليوم الخميس، فيما توزع كميات الوقود كالآتي: 120 الف لتر مخصصة للبنزين و80 الف لتر مخصصة لوقود الديزل و40 ألف لتر مخصصة لكيروسين المنازل.

وقالت الشركة إنها تسعى إلى «توفير منتجي الوقود والغاز للمواطن المستهدف بالخدمة بكافة ربوع البلاد». وحضر الافتتاح عدد من مسؤولي الشركة، ومجلس ديوان البلدية وعضو عن اللجنة الاجتماعية ببلدية القلعة ومشرف المحطة.

وأثنى مسؤولو البلدية على الشركة «لتوفير الوقود بمناطق جبل نفوسة من خلال إنشاء نقاط توزيع تابعة للبريقة مباشرة والتي تخفف من العبء على مواطنين المنطقة بلديات الجبل وباطنه».

جانب من افتتاح محطة الوقود التابعة لشركة البريقة بمنطقة القلعة، 12 أغسطس 2021. (الشركة)

جانب من افتتاح محطة الوقود التابعة لشركة البريقة بمنطقة القلعة، 12 أغسطس 2021. (الشركة)

جانب من افتتاح محطة الوقود التابعة لشركة البريقة بمنطقة القلعة، 12 أغسطس 2021. (الشركة)