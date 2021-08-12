افتتاح محطة وقود تابعة لشركة البريقة بمنطقة القلعة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 أغسطس 2021, 07:35 مساء
جانب من افتتاح محطة الوقود التابعة لشركة البريقة بمنطقة القلعة، 12 أغسطس 2021. (الشركة)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، افتتاح المحطة الواقعة بمنطقة القلعة تحت رقم (1013)، وبسعة تخزينية تصل إلى 240 ألف لتر.

وجرى الافتتاح اليوم الخميس، فيما توزع كميات الوقود كالآتي: 120 الف لتر مخصصة للبنزين و80 الف لتر مخصصة لوقود الديزل و40 ألف لتر مخصصة لكيروسين المنازل.

وقالت الشركة إنها تسعى إلى «توفير منتجي الوقود والغاز للمواطن المستهدف بالخدمة بكافة ربوع البلاد». وحضر الافتتاح عدد من مسؤولي الشركة، ومجلس ديوان البلدية وعضو عن اللجنة الاجتماعية ببلدية القلعة ومشرف المحطة.

وأثنى مسؤولو البلدية على الشركة «لتوفير الوقود بمناطق جبل نفوسة من خلال إنشاء نقاط توزيع تابعة للبريقة مباشرة والتي تخفف من العبء على مواطنين المنطقة بلديات الجبل وباطنه».

جانب من افتتاح محطة الوقود التابعة لشركة البريقة بمنطقة القلعة، 12 أغسطس 2021. (الشركة)
جانب من افتتاح محطة الوقود التابعة لشركة البريقة بمنطقة القلعة، 12 أغسطس 2021. (الشركة)
جانب من افتتاح محطة الوقود التابعة لشركة البريقة بمنطقة القلعة، 12 أغسطس 2021. (الشركة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الحكومة الأفغانية تعرض «تقاسم السلطة» على «طالبان» مقابل وقف العنف
دولى
كاركاتير حليم - يوم الشباب الدولي (12 أغسطس)
كاريكاتير
طالبان تسيطر على مدينة تبعد 150 كيلومترا عن كابول
دولى
البعثة الأممية: اجتماع ملتقى الحوار الافتراضي يهدف لتحضير الحلول التوافقية
ليبيا
وزيرة العدل: نعمل على مسارين ونسعى لتنفيذ حكم براءة الساعدي القذافي
ليبيا
تونس تسجل درجة حرارة قياسية بلغت 49 درجة مئوية
عربى
رئيس ريال مدريد: ليس لي دخل برحيل ميسي عن برشلونة وأطالب بالاعتذار
رياضة عالمية
المتحورة «دلتا» تعيد مسألة الكمامة إلى الواجهة في الولايات المتحدة
دولى
البيت الأبيض: زيادة إنتاج النفط المقررة من كبار المنتجين غير كافية
دولى
الخليفي: لا عذر لرحيل مبابي عن باريس سان جيرمان بعد التعاقد مع ميسي
رياضة عالمية
ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات في الجزائر إلى 65 شخصا
عربى
السيدة اليعقوبي تطالب بوضع «آلية» لاعتماد القاعدة الدستورية وميثاق وطني للتعايش
ليبيا
أكرم جنين: قدمنا مقترحا للقاعدة الدستورية «خارج الصندوق»
ليبيا
سلطنة المسماري تستعرض أمام ملتقى الحوار مقترحا بشأن بالقاعدة الدستورية
ليبيا
زينينغا: إحالة 4 مقترحات للقاعدة الدستورية إلى ملتقى الحوار.. وتوصية بكيفية ...
ليبيا
بعد بيان «كاف» المهم عن دوري الأبطال والكونفدرالية: ليبيا خارج أفضل 12 اتحادا
رياضة محلية
ضبط أحد المتورطين في إطلاق النار على منزل رئيس مركز شرطة المجابرة
ليبيا
اللافي: توحيد القوى العسكرية تحت مظلة قيادة مدنية يبعد خطر الحرب عن البلاد
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هكذا تتغلب على ضربة الشمس