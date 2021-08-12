لجنة حكومية لدراسة عوائق تفعيل سوق الأوراق المالية

شعار هيئة سوق المال الليبي. (أرشيفية، هيئة سوق المال الليبي)

أصدرت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة قرارا بتشكيل لجنة لدراسة الصعوبات والعوائق والمختنقات التي تواجه تفعيل سوق الأوراق المالية الليبي والمؤسسات المرتبطة به، ووضع هيكلية شاملة لعمل السوق والإسراع في إجراءات تفعيله.

وحسب نص القرار الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، تتشكل اللجنة من وزير التخطيط ووزير الاقتصاد والتجارة، ووزير المالية، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية. وأجاز القرار للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به، وتقديم نتائج أعمالها وعرضها على رئيس مجلس الوزراء.

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وفي الأول من يوليو، أصدر مجلس الوزراء قرارا بنقل المقر الرئيسي لشركة سوق الأموال المالية إلى مدينة بنغازي. وإثر هذا القرار، عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بإعادة تفعيل سوق الأوراق المالية الليبي، الإثنين، اجتماعها التمهيدي بمقر الشركة الضمانية القابضة بمدينة بنغازي، لبحث آليات تنفيذ قرار نقل المقر الرئيسي للسوق إلى بنغازي.

وفي 14 يوليو قررت الحكومة إعادة تشكيل لجنة إدارة سوق المال الليبي، وتعيين محمود وفاء رئيسا واحميدة حسونة الداكشي نائبا، وضم تشكيل اللجنة في عضويتها كلا من ياسر محمد البرغشي، وأسامة محمد محمد، وطارق احمد الوليد.