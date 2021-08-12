الدبيبة يشكل لجنة لتقديم خدمات جواز السفر والأحوال المدنية إلكترونيا

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبد الحميد الدبيبة, (حكومتنا)

قررت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، تشكيل لجنة فنية برئاسة رئيس الهيئة العامة للمعلومات، وعضوية رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، ومستشار وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسة؛ لتقديم مقترح لتقديم الخدمات إلكترونيا للحصول على جواز السفر وغيرها من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجهات المذكورة في هذا القرار.

ووفق نص القرار، تتولى اللجنة إعداد دراسة فنية متكاملة لتطوير قواعد بيانات الجهات المعنية بالقرار، وذلك من خلال دعمها بالبيانات، وتطوير وتقوية والرفع من موثوقية الأنظمة البرمجية لمصلحة الأحوال المدنية ومصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب وقواعد بياناتهم.

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كما تتولى اللجنة إعداد مقترحات الدراسات الفنية والجداول الزمنية لتنفيذ مشاريع الربط والتكامل الإلكتروني بين الهيئة العامة للمعلومات ومصلحة الجوازات والجنسية ومصلحة الأحوال المدنية، وتشكيل فرق فنية لمتابعة المشاريع والبرامج من الجهات المعنية كل حسب اختصاصها.