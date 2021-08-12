مديرية أمن طرابلس: القبض على مغتصب قاصر في أبوسليم

الشخص المتهم في واقعة الاغتصاب عقب القبض عليه في أبوسليم. (فيسبوك)

أعلنت مديرية أمن طرابلس، أن أعضاء التحري بمركز شرطة أبوسليم تمكنوا من إلقاء القبض على شخص مشكو ضده في واقعة اغتصاب.

وقالت المديرية في بيان، إن «المدعو (ط.ف.ا) مواليد 1994 استدرج الضحية (ع.م.ج) مواليد 2005 من صالة الألعاب الرياضية إلى داخل شقته لإعطائه حصصًا تدريبية خاصة، أشهر عليه السلاح واعتدى عليه بالضرب واغتصبه».

وحسب البيان «صدرت التعليمات من رئيس مركز شرطة أبوسليم عميد منصور الزروق ورئيس وحدة التحقيق بالمركز مقدم عبدالرزاق خليفة بضرورة كشف هوية الجاني وضبطه، حيث تمكنت تحريات المركز من معرفة هوية الجاني وضبطه وتم الاستدلال معه وأُحيل للنيابة العامة من حيث الاختصاص».

