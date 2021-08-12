صندوق أممي يطلق حزمة تدريبية لتمكين الليبيات اقتصاديا وسياسيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 أغسطس 2021, 01:14 مساء
تقديم جلسات الدعم النفسي الاجتماعي لنساء ليبيا. (صندوق الأمم المتحدة للسكان)

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا، اليوم الخميس، إنه قدم أخيرًا 35 منحة لمنظمات المجتمع المدني المختلفة لتنفيذ مشاريع في جميع أنحاء البلاد.

وفي بيان أصدره لمناسبة اليوم العالمي للشباب، قدَّم الصندوق ما يشبه كشف حساب لأنشطته خلال الفترة الماضية، حيث أوضح أنه عمل أخيرًا مع أكثر من 20 مبادرة شبابية لرفع مستوى الوعي حول فيروس «كورونا» المستجد، كما أطلق حزمة تدريبية تهدف إلى دعم الشابات في التمكين الاقتصادي والسياسي في جميع أنحاء ليبيا.

- صندوق الأمم المتحدة للسكان يقدم جلسات الدعم النفسي لـ145 امرأة و11 رجلا خلال أسبوع

وأشار إلى عمله على تعزيز القدرة التنظيمية لشبكات الشباب، وبناء قدرات النشطاء الشباب والصحفيين، وتعاونه مع مؤسسات إنمائية أخرى لتعزيز روح المبادرة لدى الشباب، وإطلاقه بالتعاون مع وزارة الشباب وشركاء آخرين مشاريع مختلفة لإشراك الشباب وخاصة النساء في عملية بناء السلام والعملية السياسية، ومحاربة «كورونا»، إلى جانب تزويدهم بفرص لكسب العيش ومنحهم بعض الدعم المادي لإظهار إمكاناتهم.

وأوضح الصندوق أن تلك الأنشطة تأتي بدعم من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام، والصندوق الاستئماني لأفريقيا التابع للاتحاد الأوروبي.

وتحدث البيان عن مواجهة الشباب في ليبيا تحديات متعددة بفعل عدم الاستقرار المستمر منذ عقد كامل، الذي تسبب في البطالة وتعطيل التعليم والعنف وقضايا الصحة النفسية. ونقل عن ممثل الصندوق في ليبيا آسر طوسون، قوله إن الاحتفال باليوم العالمي للشباب يكتسب هذا العام «أهمية بالغة»، حيث تستعد البلاد للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر المقبل، متوقعًا أن يلعب الشباب «دورًا حاسمًا» فيها.

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