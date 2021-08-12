وزير الصحة يعلن تفعيل اتفاقات توطين العلاج في جراحات القلب المفتوح

وزير الصحة علي الزناتي خلال تفقده مستشفى طرابلس الجامعي، 12 أغسطس 2021، (وزارة الصحة)

أعلن وزير الصحة الدكتور علي الزناتي اليوم الخميس، بدء تفعيل اتفاقات توطين العلاج بالداخل في مجال جراحة القلب المفتوح، والقسطرة التشخيصية والعلاجية، بعد توقيع عقود المشاركة بين القطاعي العام والخاص في مجال أمراض القلب في أقسام أمراض القلب بمستشفى طرابلس الجامعي، ومركز بنغازي الطبي، ومركز مصراتة الطبي، ومستشفى سبها الطبي.

وجرى تفعيل الاتفاقات في مجال المخ والأعصاب للكبار والأطفال، «بحيث لا يتكفل المواطن بمصاريف هذه العمليات المعقدة التي تجرى بالخارج»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأوضح الزناتي أن هذه مشاركة حقيقية بين القطاعين، من أجل تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن.

وزار الوزير مركز العزل والفلترة بمستشفى طرابلس الجامعي، للوقوف على الاحتياجات، ثم تفقد مصانع الأكسجين بالمستشفى، حيث تعمل ثلاث وحدات متكاملة لأول مرة في أحد تلك المصانع.

وشدد على ضرورة التقيد بالفنيات التقنية الحديثة في نقل الأكسجين، منعًا للتسرب وترشيد استهلاك.