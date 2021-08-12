حالة الطقس المتوقعة (الخميس 12 أغسطس 2021)

سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الحارة اليوم الخميس على غالب مناطق ليبيا.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، بدء اعتدال درجات الحرارة غدًا الجمعة على غالب مناطق الشمال، ثم باقي المناطق السبت.

رأس جدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و38 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 40 و45 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل تراجعًا واعتدالًا غدًا، مع رطوبة عالية نسبيًا.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة اليوم، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وبين 40 و43 درجة مئوية على باقي المناطق.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و45 درجة مئوية.