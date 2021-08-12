ارتفاع إنتاج محطة كهرباء «الحديد والصلب» إلى 180 ميغاوات

محطة الكهرباء التابعة لشركة الحديد والصلب، (أرشيفية: صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب زيادة إنتاج محطة الكهرباء التابعة إليها بواقع 60 ميغاوات، تضاف إلى القدرة السابقة، ليصل الإجمالي إلى 180 ميغاوات.

وأشارت إلى أن تلك الزيادة جاءت نتيجة للمجهودات التي يبذلها عمال المحطة يوميًا؛ حيث أُدخلت تلك القدرات على الشبكة العامة للكهرباء، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

ولفت البيان إلى معاناة الشركة في إتمام تأهيل المحطة، نتيجة عدم حصولها على مخصصاتها المالية لإجراء صيانتها السنوية، ما يرفع من طاقتها الإنتاجية ويطيل عمرها الافتراضي.

كما أكدت الشركة امتثالها لقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، إيقاف العمل بمجمع المصانع بها خلال شهري يوليو وأغسطس؛ دعمًا للشبكة العامة للكهرباء، وذلك بتوفير الطاقة، وتوجيهها للاستهلاك المنزلي.