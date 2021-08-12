بعد فيديو متداول.. ضبط منفذ سطو مسلح على سيارة مواطن في بنغازي

لقطة مثبتة لعملية سطو مسلح على أحد المواطنين وسرقة مركبته بقوة السلاح في شارع عبدالصمد ببنغازي. (الإنترنت)

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على الشخص ظهر في تسجيل متداول وهو ينفذ عملية سطو مسلح على أحد المواطنين ويسرق مركبته بقوة السلاح في شارع عبدالصمد.

وتداول مغردون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا يظهر المنفذ الذي كان يستقل مركبة نوع «هونداي ازيرا» سوداء اللون، ويحمل سلاح نوع خرطوش على المركبة المسروقة.

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وأشار بيان المديرية إلى أن المتهم «قام بعدة عمليات سطو مسلح داخل مدينة بنغازي». ونوهت وحدة التحري والقبض بقسم شُرطة النجدة لكل من تعرض لعملية سلب من هذه المركبة الحضور للقسم.

لقطة مثبتة لعملية سطو مسلح على أحد المواطنين وسرقة مركبته بقوة السلاح في شارع عبدالصمد ببنغازي. (الإنترنت)

المتهم بتنفيذ عملية سطو مسلح على أحد المواطنين وسرقة مركبته بقوة السلاح في شارع عبدالصمد ببنغازي. (الإنترنت)

سيارة أحد المواطنين تعرضت لسطو مسلح في شارع عبدالصمد ببنغازي. (الإنترنت)