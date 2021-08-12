بعد فيديو متداول.. ضبط منفذ سطو مسلح على سيارة مواطن في بنغازي

أعلنت مديرية أمن بنغازي القبض على الشخص ظهر في تسجيل متداول وهو ينفذ عملية سطو مسلح على أحد المواطنين ويسرق مركبته بقوة السلاح في شارع عبدالصمد.
وتداول مغردون عبر وسائل التواصل الاجتماعي مقطعا يظهر المنفذ الذي كان يستقل مركبة نوع «هونداي ازيرا» سوداء اللون، ويحمل سلاح نوع خرطوش على المركبة المسروقة.
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وأشار بيان المديرية إلى أن المتهم «قام بعدة عمليات سطو مسلح داخل مدينة بنغازي». ونوهت وحدة التحري والقبض بقسم شُرطة النجدة لكل من تعرض لعملية سلب من هذه المركبة الحضور للقسم.