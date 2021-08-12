خلال 7 أشهر.. الطريق البحري بين ليبيا وإيطاليا يلتهم 380 مهاجرا سريًا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 12 أغسطس 2021, 01:50 صباحا
مهاجرون على متن قارب في عرض البحر. (موسى الكوني)

غرق نحو 380 مهاجرا كانوا يحاولون التسلل عبر البحر الأبيض المتوسط من ليبيا إلى إيطاليا خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام وهو الرقم نفسه المسجل في العام الماضي بأكمله، وفق المنظمة الدولية للهجرة الأربعاء، التي قالت إن عددًا أكبر من الأشخاص فُقدوا على المعبر الرابط بين ليبيا وايطاليا مقارنة بالعام السابق.

واستشهدت المنظمة الدولية للهجرة بهذه الأرقام في بيان لها ، بالإشارة إلى الفترة بين 1 إلى 7 أغسطس الجاري، حيث جرى «إنقاذ أو اعتراض» نحو 864 مهاجراً في البحر وإعادتهم إلى ليبيا. 

وحسب المنظمة الدولية للهجرة فإن اكثر من 20 ألف مهاجرا أعيدوا إلى ليبيا هذا العام، بما في ذلك 711 قاصرًا و 1336 امرأة ، مقارنة بـ 11891 شخصًا في العام السابق بأكمله. وتابع المصدر أن هناك 629 مفقودًا و 380 حالة وفاة خلال نفس الفترة الزمنية.

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ومضت المنظمة غير الحكومية تقول إن «عمليات المغادرة المستمرة من ليبيا تؤكد ضرورة وجود نظام إنقاذ وإنزال سريع ويمكن التنبؤ به على طول طريق وسط البحر الأبيض المتوسط ، بما يتوافق تمامًا مع مبادئ ومعايير حقوق الإنسان الدولية». 

وتم الإشارة إلى أن المهاجرين واللاجئين الذين ينزلون في ليبيا غالباً ما يجدون أنفسهم في ظروف يرثى لها حيث قد يتعرضون لسوء المعاملة والابتزاز.في حين يختفي آخرون ولا يُعرف مصيرهم، مما أثار مخاوف من أن بعضهم قد انخرط في شبكات الاتجار بالبشر.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مرة أخرى إن إعادة المهاجرين إلى ليبيا تعد انتهاكا لقوانين حقوق الإنسان. وتحولت ليبيا منذ 2011 إلى نقطة عبور لآلاف المهاجرين الذين يحاولون الهروب من إفريقيا وعبور البحر الأبيض المتوسط للوصول إلى أوروبا.

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