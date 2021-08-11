أم العز الفارسي عن اجتماع ملتقى الحوار اليوم: كان إيجابيا وواقعيا ويؤسس لمرحلة من التوافق

عضوة ملتقى الحوار السياسي أم العز الفارسي خلال مشاركتها في جلسة الملتقى بجنيف، 28 يونيو 2021. (البعثة الأممية)

وصفت عضوة ملتقى الحوار السياسي الليبي، أم العز الفارسي، الاجتماع الافتراضي للملتقى، الذي عقد اليوم الأربعاء، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بأنه «كان إيجابيًّا وواقعيًّا ويؤسس لمرحلة من التوافق من أجل قاعدة دستورية توصلنا للانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة والمتزامنة في 24 ديسمبر»، وذلك بعدما كانت تتوقع أن يكون «لقاءً متوترًا»، وفق ما دونته عبر حسابها الشخصي على «فيسبوك».

وعقد ملتقى الحوار السياسي اليوم جلسة افتراضية بحضور المبعوث الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، والأمين العام المساعد منسق البعثة، ريزيدون زينينغا، اللذين تحدثا خلال الاجتماع في كلمات بثتها البعثة عبر صفحتها على «فيسبوك» وكذلك تلفزيون الأمم المتحدة.

قالت الفارسي إن اجتماع الملتقى الافتراضي يأتي «في إطار تشاوري» لاستعراض المقترحات المحالة من لجنة التوافقات والتعليق عليها «على أن تعقد جلسة مباشرة قريبًا لحسم نقاط الخلاف علي القاعدة الدستورية» اللازمة لإجراء الانتخابات المقررة في موعدها.

وشددت الفارسي على ضرورة «الاتجاه إلى حلول واقعية لرأب التصدعات التي قد تعيق الوصول إلى الانتخابات في موعدها»، وذلك «لإزالة مخاوف جميع الأطراف الليبية وبث روح الثقة في مخرجات خارطة الطريق».

- كلمة كوبيش في اجتماع ملتقى الحوار السياسي لمناقشة القاعدة الدستورية

- زينينغا: إحالة 4 مقترحات للقاعدة الدستورية إلى ملتقى الحوار.. وتوصية بكيفية التصويت عليها

واقترحت الفارسي ضرورة أن «يلتزم ملتقى الحوار السياسي بخارطة الطريق» و«يطالب البرلمان بتضمين الخارطة ودسترتها» و«تلزم الأطراف المعنية بتوحيد المؤسسات بمهامها، وكذلك متابعة السلطات التنفيذية... الرئاسي، فيما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية وإجراءات المصالحة الوطنية، والحكومة بإزالة الاحتقانات الناتجة عن ضعف الأداء وتعثر الخدمات، والبرلمان ومجلس الدولة فيما يتعلق بالالتزام بوظائفها، خاصة اعتماد القوانين والتشريعات الميسرة للمرحلة للوصول للانتخابات».

وحضَّ المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، في كلمته أعضاء ملتقى الحوار السياسي على ضرورة «إيجاد أرضية مشتركة» حول القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر المقبل، محذرًا من تبعات «استمرار الجمود الحالي» على «جوهر خارطة الطريق».

وقال الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، إن لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي أوصت بإحالة أربعة مقترحات للقاعدة الدستورية لتنظيم الدستور إلى الملتقى، إلى جانب توصية عن كيفية التصويت عليها.