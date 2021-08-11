ورشة عمل تشاورية لتحديد المشاريع ذات الأولوية في بلدية طبرق

ورشة العمل التشاورية لتحديد المشاريع ذات الأولوية في مدينة طبرق. (الإنترنت)

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مساء اليوم الأربعاء، ورشة عمل تشاورية بفندق «باب طبرق»، مع مسؤولي القطاعات الخدمية وأعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق لتحديد المشاريع ذات الأولوية لتنفيذها في المدينة.

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية طبرق، صلاح فؤاد لـ«بوابة الوسط» إن الورشة التشاورية تهدف إلى «تعزيز القدرات المحلية من أجل الصمود والتعافي (SLCRR)»، والتعرف على أوضاع القطاعات الخدمية واحتياجاتها العاجلة.

حضر فعاليات الورشة أعضاء المجلس التسييري لبلدية طبرق ميمون عبدالرسول وهاشم امصادف ومنصور امداوي، ووكيل ديوان البلدية مسعود الوهراني، ومدير إدارة الموارد البشرية مودة بدر، ومدير إدارة الجودة عيد العمامي، ومدير إدارة المالية دارين بدر، ومدير مكتب الشؤون القانونية عبدالعزيز اكريم، ومدير مكتب عميد البلدية جاد المولى خليل، ومدير مكتب وكيل الديوان فاطمة البوسيفي.

كما شارك في فعاليات الورشة التشاورية مندوبو قطاعات التعليم والمرافق ومشروعات المرافق والاقتصاد والثقافة والإصحاح البيئي والشؤون الااجتماعية والكهرباء والجمعيات الخيرية.