بالصور.. «إنفاذ القانون» تعيد قطعة أرض استولت عليها مجموعة خارجة عن القانون

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 أغسطس 2021, 08:12 مساء
من عمليات إرجاع قطعة أرض بمنطقة السراج إلى مالكها بعدما استولت عليها مجموعة خارجة عن القانون، 11 أغسطس 2021. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية أن قوة تابعة لإدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس أرجعت قطعة أرض بمنطقة السراج، الأربعاء، كانت استولت عليها مجموعة خارجة عن القانون، إلى مالكها.

وقالت «الداخلية»، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه «تنفيذًا لتعليمات مكتب النائب العام بهذا الشأن، توجهت قوة من فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إلى عين المكان، وتمت السيطرة على الأرض وفتح الطرق المؤدية إليها بعدما كانت مقفلة ومسيَطرًا عليها من قبل مجموعة خارجة عن القانون».

وأضافت الوزارة أنه تم ارجاع الأرض لمالكها بعد استيفاء الأوراق التي تثبت ملكيتها، لافتة إلى أن عمليات البحث والتحري مازالت مستمرة لضبط المخالفين وإحالتهم للقضاء.

اقرأ أيضا: النائب العام يطلع على جهود الجهات الأمنية لمنع التعديات على ممتلكات الدولة

وحسب الصفحة الرسمية للإدارة بموقع «فيسبوك»، فقد شكر النائب العام، الصديق الصور، رئيس وأعضاء فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس، نظير الجهود التي التي يقومون بها في إطار متابعة الانتهاكات والاعتداءات على الأراضي والغابات المملوكة للدولة من قبل بعض الخارجين عن القانون، وكذلك متابعة الاعتداءات على منظومة النهر الصناعي والقبض على المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة، وتطبيق صحيح القانون والمجاهرة بالأمن‏.

من عمليات إرجاع قطعة أرض بمنطقة السراج إلى مالكها بعدما استولت عليها مجموعة خارجة عن القانون، 11 أغسطس 2021. (وزارة الداخلية)
من عمليات إرجاع قطعة أرض بمنطقة السراج إلى مالكها بعدما استولت عليها مجموعة خارجة عن القانون، 11 أغسطس 2021. (وزارة الداخلية)
من عمليات إرجاع قطعة أرض بمنطقة السراج إلى مالكها بعدما استولت عليها مجموعة خارجة عن القانون، 11 أغسطس 2021. (وزارة الداخلية)
من عمليات إرجاع قطعة أرض بمنطقة السراج إلى مالكها بعدما استولت عليها مجموعة خارجة عن القانون، 11 أغسطس 2021. (وزارة الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

البيت الأبيض: زيادة إنتاج النفط المقررة من كبار المنتجين غير كافية
دولى
الخليفي: لا عذر لرحيل مبابي عن باريس سان جيرمان بعد التعاقد مع ميسي
رياضة عالمية
ارتفاع حصيلة قتلى حرائق الغابات في الجزائر إلى 65 شخصا
عربى
السودان يقرر تسليم البشير والمطلوبين الآخرين في ملف دارفور لـ«الجنائية الدولية»
عربى
السيدة اليعقوبي تطالب بوضع «آلية» لاعتماد القاعدة الدستورية وميثاق وطني للتعايش
ليبيا
أكرم جنين: قدمنا مقترحا للقاعدة الدستورية «خارج الصندوق»
ليبيا
سلطنة المسماري تستعرض أمام ملتقى الحوار مقترحا بشأن بالقاعدة الدستورية
ليبيا
42 قتيلا جراء أكثر من 70 حريقا في الجزائر
عربى
في أول تعليق له.. ميسي يكشف السبب وراء انضمامه إلى «سان جيرمان»
رياضة عالمية
رسميا.. ميسي في «حديقة الأمراء» حتى 2023
رياضة عالمية
في ذكرى تأسيسه الـ81.. الدبيبة: مؤسسة الجيش لا يمكن أن تنسب لأحد بعينه مهما كانت...
ليبيا
نيمار لـ«ميسي»: معا من جديد
رياضة عالمية
ليبيا تستقبل 3727 طنا من الفواكه والخضروات عبر منفذ رأس أجدير خلال يوليو
ليبيا
رحيل الفنان عيسى عبد الحفيظ متأثرا بـ«كورونا»
ثقافة وفن
5 قتلى جراء حرائق الغابات في الجزائر
عربى
مراجعة أميركية محتملة بشأن نشر وثائق سرية خاصة بهجمات سبتمبر
دولى
تأكيد أول إصابة بفيروس «ماربورغ» في غينيا غرب أفريقيا
دولى
عادل جمعة: إردوغان رفع القيود المفروضة على خطابات الضمان التركية لمؤسسات ليبية
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعليق الدراسة إلى 19 أغسطس باستثناء بلديات الجنوب الشرقي ومن سرت إلى امساعد