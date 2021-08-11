بالصور.. «إنفاذ القانون» تعيد قطعة أرض استولت عليها مجموعة خارجة عن القانون

من عمليات إرجاع قطعة أرض بمنطقة السراج إلى مالكها بعدما استولت عليها مجموعة خارجة عن القانون، 11 أغسطس 2021. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية أن قوة تابعة لإدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس أرجعت قطعة أرض بمنطقة السراج، الأربعاء، كانت استولت عليها مجموعة خارجة عن القانون، إلى مالكها.

وقالت «الداخلية»، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إنه «تنفيذًا لتعليمات مكتب النائب العام بهذا الشأن، توجهت قوة من فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية إلى عين المكان، وتمت السيطرة على الأرض وفتح الطرق المؤدية إليها بعدما كانت مقفلة ومسيَطرًا عليها من قبل مجموعة خارجة عن القانون».

وأضافت الوزارة أنه تم ارجاع الأرض لمالكها بعد استيفاء الأوراق التي تثبت ملكيتها، لافتة إلى أن عمليات البحث والتحري مازالت مستمرة لضبط المخالفين وإحالتهم للقضاء.

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وحسب الصفحة الرسمية للإدارة بموقع «فيسبوك»، فقد شكر النائب العام، الصديق الصور، رئيس وأعضاء فرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس، نظير الجهود التي التي يقومون بها في إطار متابعة الانتهاكات والاعتداءات على الأراضي والغابات المملوكة للدولة من قبل بعض الخارجين عن القانون، وكذلك متابعة الاعتداءات على منظومة النهر الصناعي والقبض على المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة، وتطبيق صحيح القانون والمجاهرة بالأمن‏.

من عمليات إرجاع قطعة أرض بمنطقة السراج إلى مالكها بعدما استولت عليها مجموعة خارجة عن القانون، 11 أغسطس 2021. (وزارة الداخلية)

من عمليات إرجاع قطعة أرض بمنطقة السراج إلى مالكها بعدما استولت عليها مجموعة خارجة عن القانون، 11 أغسطس 2021. (وزارة الداخلية)

من عمليات إرجاع قطعة أرض بمنطقة السراج إلى مالكها بعدما استولت عليها مجموعة خارجة عن القانون، 11 أغسطس 2021. (وزارة الداخلية)

من عمليات إرجاع قطعة أرض بمنطقة السراج إلى مالكها بعدما استولت عليها مجموعة خارجة عن القانون، 11 أغسطس 2021. (وزارة الداخلية)