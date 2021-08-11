صنع الله يتابع مشروعات منظومات القياس بالحقول والموانئ النفطية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 أغسطس 2021, 02:19 مساء
لقاء صنع الله مع مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والقياس، 11 أغسطس 2021، (مؤسسة النفط)

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اجتماعًا اليوم الأربعاء، مع مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والقياس علي الساعدي؛ لمتابعة تقدم الأعمال في مشروعات منظومات القياس بنقاط التجميع والضخ بالحقول النفطية، ومشروعات منظومات القياس لنقل الملكية بموانئ التصدير.

وتناول الاجتماع مراحل الاعتماد الفني لهذه المشاريع، والميزانيات اللازمة لتنفيذها وفق الأولويات المقترحة، إضافة إلى مراجعة وضعية المنظومات القائمة حاليًا في بعض المواقع ومستهدفات تطويرها وترقيتها وفقًا للمتطلبات الفنية لدليل القياس الليبي المعتمد، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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واستعرض اللقاء احتياجات مكاتب القياس بالموانئ والحقول النفطية، وملاحظات صنع الله حول الإجراءات المطلوبة لتوفيرها، والتي تمكن مفتشي القياس من أداء أعمالهم وفقًا للأصول الصحيحة والمعايير القياسية دون أي عراقيل.

وأكد صنع الله أهمية التنسيق لعقد اجتماع متابعة موسع بمقر الإدارة العامة للتفتيش والقياس بعد تحسن ظروف قيود جائحة فيروس «كورونا» المستجد، مشيرًا إلى أهمية مشاريع منظومات القياس، التي تكفل درجات الدقة العالية التي من شأنها المحافظة على الثروة النفطية.

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