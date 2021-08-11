السايح يستعرض مع المنقوش الإجراءات لضمان مشاركة الجاليات الليبية في الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 أغسطس 2021, 01:57 مساء
لقاء السايح والمنقوش، 11 أغسطس 2021، (مفوضية الانتخابات)

استعرض رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش إجراءات المفوضية لضمان مشاركة الجاليات الليبية المقيمة في الخارج في الانتخابات العامة المخطط لها.

كما تناول أوجه الدعم الفني المقدم من المجتمع الدولي، ودوره في الرفع من كفاءة ومهنية العملية الانتخابية وفق المعايير الدولية، وذلك خلال لقاء في ديوان المفوضية اليوم الأربعاء، بحضور أعضاء مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، ورباب حلب، وأبوبكر مردة، حسب بيان المفوضية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وتطرق اللقاء إلى أوجه التعاون المشترك بين المفوضية والخارجية في إطار التحضيرات للاستحقاق الانتخابي، المقرر في 24 ديسمبر المقبل، وسُبُل دعم المفوضية للإيفاء بمتطلبات الاستحقاق كخطوة نحو الاستقرار وبناء الدولة.

من جانبها، أعربت المنقوش عن دعمها للمسار الانتخابي، مبدية استعداد الوزارة لتسخير إمكاناتها لإنجاحه، والعمل مع المفوضية لتهيئة أفضل الظروف لتتمكن الجاليات من الوصول إلى صناديق الاقتراع، و«تعزيز مشهد الدولة الديمقراطية التي يتطلع إليها كل الليبيين».

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