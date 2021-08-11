المنقوش تعزي لعمامرة في ضحايا حرائق الجزائر

المنقوش ولعمامرة، (أرشيفية: الإنترنت)

قدَّمت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش التعازي إلى نظيرها الجزائري رمطان لعمامرة، في الضحايا الذين سقطوا جراء مكافحتهم للحرائق التي اندلعت في عدة ولايات بالجزائر، خلال اليومين الماضيين.

وأعربت المنقوش، في اتصال هاتفي، عن تضامن الشعب الليبي مع الشعب الجزائري، واستعداد الجانب الليبي لتقديم يد العون للمساعدة في تجاوز هذه المحنة، حسب بيان الخارجية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

من جانبه، ثمَّن لعمامرة موقف المنقوش، قائلًا إنه «لا يعتبر غريبًا على الشعب الليبيى؛ بل نابع من أصالته وتاريخه المشرف».

وقضى 42 شخصًا على الأقل هم 17 مدنيًا و25 عسكريًا، جراء حرائق تجتاح شمال الجزائر وخصوصًا منطقة القبائل، وفق ما أعلنت السلطات، مشيرة إلى أنها «حرائق مفتعلة أججتها موجة قيظ».