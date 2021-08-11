«الأرصاد»: ضباب خفيف على ساحل بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 أغسطس 2021, 01:01 مساء

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر ساحل بنغازي بضباب خفيف ما يجعل الرؤية متوسطة هناك.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر.

الساحل من رأس جدير إلى سرت
- السماء صافية.
- الرياح متغيرة الاتجاه، تتحول غدًا إلى شمالية غربية على الساحل من الخمس إلى سرت، سرعتهـا بين 05 و10 عقد.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.50 متر.
- البحر هادئ.
- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح شمالية غربية بوجه عام، وغربية على ساحل شحات، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر، ويصل إلى 1.50 متر على ساحل طبرق.
- البحر خفيف الموج، ويكون قليل الاضطراب على ساحل طبرق.
- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة لاحتمال ظهور ضباب خفيف على ساحل بنغازي الليلة وصباح باكر.

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