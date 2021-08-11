«الأرصاد»: ضباب خفيف على ساحل بنغازي

توقَّع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر ساحل بنغازي بضباب خفيف ما يجعل الرؤية متوسطة هناك.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر.

الساحل من رأس جدير إلى سرت

- السماء صافية.

- الرياح متغيرة الاتجاه، تتحول غدًا إلى شمالية غربية على الساحل من الخمس إلى سرت، سرعتهـا بين 05 و10 عقد.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.50 متر.

- البحر هادئ.

- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.