السيدة اليعقوبي تطالب بوضع «آلية» لاعتماد القاعدة الدستورية وميثاق وطني للتعايش

السيدة اليعقوبي تتحدث خلال جلسة ملتقى الحوار السياسي عن القاعدة الدستورية للانتخابات، 11 أغسطس 2021. (صورة من بث مباشر)

عرضت عضوة ملتقى الحوار السياسي السيدة اليعقوبي، خلال جلسة الملتقى الافتراضية المنعقدة، اليوم الأربعاء، مقترحا بشأن القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

وشددت اليعقوبي على ضرورة ضمان قبول القاعدة الدستورية حال اعتمادها، وكذلك نتائج الانتخابات، وطالبت بضرورة وجود مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات بهدف تعزيز الشفافية، ووضع ميثاق وطني للتعايش السلمي، وآلية لاعتماد القاعدة الدستورية.

وأكدت أن مقترحها «ليس إقصائيا» بل «يحترم القانون والمؤسسات، ويلتزم التزاما تاما بـ «خارطة الطريق»، لافتة إلى أنه يتضمن تعديلات على المواد الخاصة بالقسم، وكذلك المواد 26 و27 و29 و40، 46، كما ينص على «أن ينتخب رئيس الدولة للمرحلة الانتخابية عبر الاقتراع العام السري المباشر وبالأغلبية المطلقة».