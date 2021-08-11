السيدة اليعقوبي تطالب بوضع «آلية» لاعتماد القاعدة الدستورية وميثاق وطني للتعايش

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 أغسطس 2021, 11:38 صباحا
السيدة اليعقوبي تتحدث خلال جلسة ملتقى الحوار السياسي عن القاعدة الدستورية للانتخابات، 11 أغسطس 2021. (صورة من بث مباشر)

عرضت عضوة ملتقى الحوار السياسي السيدة اليعقوبي، خلال جلسة الملتقى الافتراضية المنعقدة، اليوم الأربعاء، مقترحا بشأن القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.

وشددت اليعقوبي على ضرورة ضمان قبول القاعدة الدستورية حال اعتمادها، وكذلك نتائج الانتخابات، وطالبت بضرورة وجود مراقبين دوليين لمراقبة الانتخابات بهدف تعزيز الشفافية، ووضع ميثاق وطني للتعايش السلمي، وآلية لاعتماد القاعدة الدستورية.

وأكدت أن مقترحها «ليس إقصائيا» بل «يحترم القانون والمؤسسات، ويلتزم التزاما تاما بـ «خارطة الطريق»، لافتة إلى أنه يتضمن تعديلات على المواد الخاصة بالقسم، وكذلك المواد 26 و27 و29 و40، 46، كما ينص على «أن ينتخب رئيس الدولة للمرحلة الانتخابية عبر الاقتراع العام السري المباشر وبالأغلبية المطلقة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

42 قتيلا جراء أكثر من 70 حريقا في الجزائر
عربى
في أول تعليق له.. ميسي يكشف السبب وراء انضمامه إلى «سان جيرمان»
رياضة عالمية
رسميا.. ميسي في «حديقة الأمراء» حتى 2023
رياضة عالمية
في ذكرى تأسيسه الـ81.. الدبيبة: مؤسسة الجيش لا يمكن أن تنسب لأحد بعينه مهما كانت...
ليبيا
نيمار لـ«ميسي»: معا من جديد
رياضة عالمية
ليبيا تستقبل 3727 طنا من الفواكه والخضروات عبر منفذ رأس أجدير خلال يوليو
ليبيا
رحيل الفنان عيسى عبد الحفيظ متأثرا بـ«كورونا»
ثقافة وفن
5 قتلى جراء حرائق الغابات في الجزائر
عربى
مراجعة أميركية محتملة بشأن نشر وثائق سرية خاصة بهجمات سبتمبر
دولى
تأكيد أول إصابة بفيروس «ماربورغ» في غينيا غرب أفريقيا
دولى
عادل جمعة: إردوغان رفع القيود المفروضة على خطابات الضمان التركية لمؤسسات ليبية
ليبيا
ذكرى تأسيس الجيش الليبي.. البداية بدعوة من الأمير إدريس السنوسي
ليبيا
وثائقي حول دور الروس في ليبيا يخرج «طباخ بوتين» عن صمته
ليبيا
حفتر: الجيش الليبي لن يكون خاضغا لأي سلطة
ليبيا
ناغازاكي اليابانية تحيي الذكرى السادسة والسبعين للقصف النووي الأميركي
دولى
مستشفى الهواري يحذر من ارتفاع الوفيات بالذبحة الصدرية: زيادة ملحوظة بين الشباب
ليبيا
موظفو مجلس الوزراء ببنغازي يدينون خطف رئيس الديوان أثناء وجوده في طرابلس ...
ليبيا
كاركاتير خيري - نعم للانتخابات
كاريكاتير
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما تحتاج معرفته عن انخفاض ضغط الدم