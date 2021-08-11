ضبط شخص سرق 20 ألف دينار من محل في منطقة السراج

المتهم بسرقة منزل في منطقة السراج، 11 أغسطس 2021، (مديرية أمن طرابلس)

ضبط أعضاء التحري بمركز شرطة غوط الشعال شخصا من العمالة الوافدة، سوداني الجنسية، تورط في سرقة 20 ألف دينار من محل تجاري.

تعود بداية الواقعة إلى تقدم صاحب المحل، الكائن في منطقة السراج بالعاصمة طرابلس، ببلاغ بشأن فقدان المبلغ المالي، دون أن يتهم أحدا بعينه بسرقته، حسب بيان مديرية أمن طرابلس على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وشكل رئيس المركز عميد سالم أبوراوي فريق عمل لمتابعة تفاصيل الواقعة، والكشف عن هوية الجناة وضبطهم، ليتوصل إلى هوية الجاني، وإعداد كمين له.

وأُلقي القبض على المتهم، واسترجع المبلغ المسروق، وقد اتخذت بشأنه الإجراءات القانونية اللازمة، وأُحيل إلى النيابة العامة.