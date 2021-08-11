زينينغا: إحالة 4 مقترحات للقاعدة الدستورية إلى ملتقى الحوار.. وتوصية بكيفية التصويت عليها

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 أغسطس 2021, 11:01 صباحا
الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، 11 أغسطس 2021، (صورة من بث مباشر)

قال الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، إن لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي أوصت بإحالة أربعة مقترحات للقاعدة الدستورية لتنظيم الدستور إلى الملتقى، إلى جانب توصية عن كيفية التصويت عليها.

وأضاف زينيغا أنّ أعضاء لجنة التوافقات أقروا في اجتماع الثاني من أغسطس الجاري أنهم استنفدوا جميع المحاولات للخروج بمقترح واحد أو عدد محدود منها لأن مقدمي المقترحات مصممين على مواقفهم، حسب كلمته في جلسة الملتقى اليوم الأربعاء.

وتابع: «لم يتمكن أعضاء اللجنة من التوصل إلى حل وسط أو دمج الحلول»، مردفا أنهم اتفقوا على أن يتم إيضاح المقترحات بحيث تقدم كمواد ذات صياغة محددة مثل مقترح اللجنة القانونية.

وأكمل: «كان الهدف بالوصول إلى حل وسط، لكن بقت أربعة مقترحات مطروحة على طاولة».

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

42 قتيلا جراء أكثر من 70 حريقا في الجزائر
عربى
في أول تعليق له.. ميسي يكشف السبب وراء انضمامه إلى «سان جيرمان»
رياضة عالمية
رسميا.. ميسي في «حديقة الأمراء» حتى 2023
رياضة عالمية
في ذكرى تأسيسه الـ81.. الدبيبة: مؤسسة الجيش لا يمكن أن تنسب لأحد بعينه مهما كانت...
ليبيا
نيمار لـ«ميسي»: معا من جديد
رياضة عالمية
ليبيا تستقبل 3727 طنا من الفواكه والخضروات عبر منفذ رأس أجدير خلال يوليو
ليبيا
رحيل الفنان عيسى عبد الحفيظ متأثرا بـ«كورونا»
ثقافة وفن
5 قتلى جراء حرائق الغابات في الجزائر
عربى
مراجعة أميركية محتملة بشأن نشر وثائق سرية خاصة بهجمات سبتمبر
دولى
تأكيد أول إصابة بفيروس «ماربورغ» في غينيا غرب أفريقيا
دولى
عادل جمعة: إردوغان رفع القيود المفروضة على خطابات الضمان التركية لمؤسسات ليبية
ليبيا
ذكرى تأسيس الجيش الليبي.. البداية بدعوة من الأمير إدريس السنوسي
ليبيا
وثائقي حول دور الروس في ليبيا يخرج «طباخ بوتين» عن صمته
ليبيا
حفتر: الجيش الليبي لن يكون خاضغا لأي سلطة
ليبيا
ناغازاكي اليابانية تحيي الذكرى السادسة والسبعين للقصف النووي الأميركي
دولى
مستشفى الهواري يحذر من ارتفاع الوفيات بالذبحة الصدرية: زيادة ملحوظة بين الشباب
ليبيا
موظفو مجلس الوزراء ببنغازي يدينون خطف رئيس الديوان أثناء وجوده في طرابلس ...
ليبيا
كاركاتير خيري - نعم للانتخابات
كاريكاتير
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كل ما تحتاج معرفته عن انخفاض ضغط الدم