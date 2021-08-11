زينينغا: إحالة 4 مقترحات للقاعدة الدستورية إلى ملتقى الحوار.. وتوصية بكيفية التصويت عليها

الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، 11 أغسطس 2021، (صورة من بث مباشر)

قال الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، إن لجنة التوافقات المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي أوصت بإحالة أربعة مقترحات للقاعدة الدستورية لتنظيم الدستور إلى الملتقى، إلى جانب توصية عن كيفية التصويت عليها.

وأضاف زينيغا أنّ أعضاء لجنة التوافقات أقروا في اجتماع الثاني من أغسطس الجاري أنهم استنفدوا جميع المحاولات للخروج بمقترح واحد أو عدد محدود منها لأن مقدمي المقترحات مصممين على مواقفهم، حسب كلمته في جلسة الملتقى اليوم الأربعاء.

وتابع: «لم يتمكن أعضاء اللجنة من التوصل إلى حل وسط أو دمج الحلول»، مردفا أنهم اتفقوا على أن يتم إيضاح المقترحات بحيث تقدم كمواد ذات صياغة محددة مثل مقترح اللجنة القانونية.

وأكمل: «كان الهدف بالوصول إلى حل وسط، لكن بقت أربعة مقترحات مطروحة على طاولة».