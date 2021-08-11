أحوال الطقس اليوم: بقاء الأجواء الساخنة في غالب المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 أغسطس 2021, 10:37 صباحا
أجواء حارة، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بقاء الأجواء ساخنة على غالب مناطق ليبيا، على أن تتراجع درجات الحرارة بداية من يوم الجمعة المقبل في معظم مناطق الشمال.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 32 و45 درجة مئوية.

رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة وجبل نفوسة
السماء صافية، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية فشمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 36 و39 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 40 و45 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل انخفاضا بداية من يوم الجمعة.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع رطوبة عالية نسبيا على المناطق الساحلية، واحتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل، وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وبين 40 و44 درجة مئوية على بقية المناطق، وتسجل انخفاضا بداية من يوم الجمعة.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 40 و45 درجة مئوية.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 39 و42 درجة مئوية.

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