تسجيل 28 إصابة بفيروس كورونا المستجد في بنت بيه

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 أغسطس 2021, 01:22 صباحا
إجراء اختبارات الكشف عن فيروس «كورونا» في المختبر المرجعي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية، مركز مكافحة الأمراض)

سجلت بلدية بنت بيه، 28 إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس الثلاثاء.

وأوضح فريق الرصد والاستجابة السريعة فرع بنت بيه، في بيان اليوم، أنه سحب 34 عينة، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 6 منها، فيما تأكدت إصابة 28 عينة.

وتوزعت الإصابات في البلدية على كل من بنت بيه بـ13 حالة، والقراية بست حالات، والتناحمة أربع حالات، والأبيض ثلاث حالات، والفجيج والخرائق حالة واحدة لكل منهما.

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وسجلت ليبيا منذ ظهور الوباء في البلاد 271 ألفا و981 حالة، منها 66 ألفا و995 نشطة، و201 ألف و205 متعافين، و3781 متوفى، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس العام الماضي.

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