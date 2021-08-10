اللافي: توحيد القوى العسكرية تحت مظلة قيادة مدنية يبعد خطر الحرب عن البلاد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 أغسطس 2021, 10:59 مساء
نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي. (أرشيفية: الإنترنت)

قال عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، إن إبعاد خطر الحرب عن البلاد، على رأس أهدافنا ومسؤولياتنا، وهو «ما يتطلب أن تكون كافة القوى العسكرية موحدة تحت مظلة قيادة مدنية».

وتابع اللافي، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية «وال»، أن طريق بناء السلام في ليبيا، يبدأ من احترام ما اتفق عليه الليبيون، ورعته الأمم المتحدة واعتمده مجلس النواب، وهو مخرجات ملتقى الحوار السياسي، الذي أنتج السلطة التنفيذية وصلاحياتها في هذه المرحلة التمهيدية.

ولفت إلى أننا في المجلس الرئاسي جادون وعازمون على إنجاح ملفي المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسة العسكرية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وأضاف اللافي: «لدينا مواقف واضحة من توحيد المؤسسة العسكرية، ولا يمكن ترك الأمر في فوضى أو تسيُّب أمني من أي تشكيلات مسلحة، أو إجراءات لا تخضع للسلطة المدنية، سلطة المجلس الرئاسي كقائد أعلى للجيش»، مؤكدًا أن المجلس الرئاسي يمد يده لشركاء الوطن، ولن يتخلى عن مسؤولياته في حماية الشعب والبلاد من مخاطر الحرب والفوضى.

‏‎وطالب عضو المجلس الرئاسي، ملتقى الحوار السياسي بالعمل على دعم تنفيذ خارطة الطريق وعدم ترك المجال لأهواء فردية تتجاوز هذه التوافقات الوطنية.

‏‎كما طالب اللافي البعثة الأممية، والدول الراعية لاتفاق برلين، وما تبعه من توافقات محلية، بأن تمارس دورها الإيجابي والحقيقي لإنجاح خارطة الطريق، وتوحيد المؤسسات ومواجهة معرقلي العملية السياسية دون تردد.

- في ذكرى تأسيسه الـ81.. الدبيبة: مؤسسة الجيش لا يمكن أن تنسب لأحد بعينه مهما كانت صفته

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، ووزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة، أن مؤسسة الجيش «لا يمكن أن تنسب لأحد بعينه مهما كانت صفته»، معتبرًا أن «مَن يتخذ من الحرب وسيلة لا يملك أبدًا بعد نظر، ولا يقدم مصلحة الوطن على مصالحه الشخصية ويضحي بالجميع من أجل غطرسة واهية».

جاء ذلك في كلمته خلال مشاركته في احتفالية الذكرى 81 لتأسيس الجيش الليبي التي أُقيمت اليوم الثلاثاء في العاصمة طرابلس بحضور رئيس الأركان العامة بحكومة الوحدة الوطنية الفريق محمد الحداد، وعدد من القيادات العسكرية.

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