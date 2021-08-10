منطقة سرت تدخل فى إظلام تام للمرة الثالثة خلال أسبوعين

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 10 أغسطس 2021, 08:36 مساء
أحد ميادين مدينة سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

دخلت منطقة سرت بعد ظهر اليوم، فى إظلام تام للمرة الثالثة خلال أسبوعين.

وقال رئيس لجنة الأزمة بشركة الكهرباء، إدارة سرت، المهندس فتحي قرقوم، إلى مراسل «بوابة الوسط»، إن دخول منطقة سرت فى إظلام كامل سببه خروج محطة كهرباء الزويتينة الغازية عن العمل لأسباب فنية.

- للمرة الثانية خلال 48 ساعة.. منطقة سرت تدخل في إظلام تام

وتشهد منطقة سرت مند شهر عملية طرح أحمال للشبكة العامة للكهرباء بواقع خمس إلى أربع ساعات يوميًّا.

كما تشهد المدينة توقف محطة كهرباء الخليج البخارية لإنتاج الطاقة، نظرًا لاستمرار أعمال الصيانة بالوحدة الأولى بالمحطة من قبل فريق فني تابع لشركة هندية متعاقدة مع الشركة العامة للكهرباء.

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