أبوجناح يدعم نيل المعاهد التقنية العليا حقوقها وممارسة اختصاصاتها وفق القانون

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 أغسطس 2021, 05:26 مساء
لقاء أبوجناح مع وزير التعليم الفني والتقني. الثلاثاء 10 أغسطس 2021. (نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية)

أكد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبوجناح، وقوفه إلى جانب المعاهد التقنية العليا «حتى تنال كامل حقوقها وتمارس كافة اختصاصاتها التي خولها بها القانون».

جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، مع وزير التعليم التقني والفني، يخلف السيفاو، بمكتبه في طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية إن لقاء بوجناح والسيفاو جرى خلاله مناقشة القضايا التي تهم قطاع التعليم التقني، وما يواجهه من صعوبات وعراقيل أثناء سير العمل والعملية التعليمية، ووضع آلية عمل لحلحتها.

وأضاف المصدر أن اللقاء استعرض أيضًا الخطط التي من شأنها الرفع بالقطاع وسبل إعادة الثقة لمؤسسات التعليم التقني وتوحيد مكوناته، مشيرًا إلى أن أبوجناح وعد بمتابعة ما صدر من قرارات وتعليمات من قبل الوزير وتوصياته لتكون منهج عمل وقرارات تنفذ على أرض الواقع.

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