68 إصابة جديدة و5 وفيات بـ«كورونا» في زليتن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 أغسطس 2021, 01:20 مساء
صورة جوية لمدينة زليتن، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، اليوم الثلاثاء، تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى خمس حالات وفاة.

جاء ذلك بعد إجراء المختبر المرجعي زليتن مسحة أنفية لنحو 291 عينة، الإثنين، حيث تبين سلبية 219 عينة، وإيجابية 68 عينة، وأربع مكررة لم تشف بعد، ليبلغ المؤشر الوبائي 23.7%، وفق بيان صادر عن اللجنة.

- إغلاق سوق الثلاثاء في زليتن لمواجهة فيروس «كورونا»

وأشار البيان إلى تواجد 19 حالة إيواء بالعناية الفائقة، وست حالات إيواء بقسم الرعاية الطبية العالية، و25 حالة بقسم الرعاية العادية، وتسع بعيادة الحرارة، إضافة إلى خروج ثلاث حالات من قسم العزل.

وبهذا الإعلان، يصل عدد المسحات الأنفية التي أجراها المختبر المرجعي زليتن إلى 482 ألفا و299 مسحة أنفية.

وقرر المجلس البلدي زليتن إغلاق سوق الثلاثاء الشعبية، اليوم الثلاثاء، وذلك لمواجهة فيروس «كورونا المستجد»، مطالبا جميع المواطنين ومرتادي السوق بعدم الذهاب تفاديا للازدحام وزيادة عدد الإصابات، حسب إذاعة زليتن المحلية.

 

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