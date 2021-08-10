الدبيبة يوجه باستمرار حظر التجول الجزئي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 أغسطس 2021, 11:39 صباحا
الدبيبة خلال إلقاء كلمة متلفزة إلى المواطنين، 4 أبريل 2021. (بوابة الوسط)

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تعليماته إلى وزيري الداخلية والحكم المحلي باستمرار تطبيق إجراءات حظر التجول الجزئي.

جاء ذلك في كتابين إليهما بتاريخ اليوم الثلاثاء، مرجعا مد حظر التجول الجزئي إلى توصية لوزارة الصحة، بسبب عدم استقرار الوضع الوبائي، دون أن يحدد موعد نهاية الحظر.

والخميس الماضي، قرر الدبيبة فرض حظر تجول كامل خلال أيام السبت، والأحد، والإثنين، وبعدها يعود العمل بالقرار رقم 228 للعام 2021.

وفي يوليو الماضي، قرّرت الحكومة فرض حظر التجول لمدة أسبوعين في كل من بلديات المنطقة الوسطى، وبلديات طرابلس الكبرى، وبلديات الساحل الغربي، وبلديات الجبل الغربي، اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو من الساعة السادسة مساءً حتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، على أن «يستمر الحظر في كل يوم بعد انتهاء المدة المحددة ما لم يصدر قرار بتمديده أو بتعديله أو بإلغائه»، وفق قرار مجلس الوزراء رقم (228) لسنة 2021.

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