«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 10 أغسطس 2021, 10:45 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية، نشطة اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز مترين على طول الساحل.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- السماء صافية.
- الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، تتحول غدا إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.
- البحر ما بين الهادئ وخفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- ظهور بعض السحب العابرة.
- الرياح شمالية إلى شمالية غربية بوجه عام، بينما يكون غربية على ساحل شحات سرعتها بين 05 و15 عقدة على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات، وبين 15 و25 عقدة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر على الساحل من الخليج إلى شحات، وبين 1.25 و2.00 متر على باقي الساحل.
- البحر خفيف الموج، وقليل الاضطراب على الساحل الممتد من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي.
- درجة الحرارة بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تأكيد أول إصابة بفيروس «ماربورغ» في غينيا غرب أفريقيا
دولى
مصر تتسلم أول دفعة من لقاح «جونسون آند جونسون» للوقاية من «كوفيد-19»
عربى
تطورات جديدة.. «تشيلسي» يتسبب في تأخر سفر ميسي إلى باريس
رياضة عالمية
بعد التقرير عن المناخ.. ماكرون يدعو إلى اتفاق «يستجيب للحال الطارئة» خلال مؤتمر ...
دولى
ناغازاكي اليابانية تحيي الذكرى السادسة والسبعين للقصف النووي الأميركي
دولى
زلزال ميسي يواصل التتابع وينعش أسهم الشركات الفرنسية المرتبطة بكرة القدم
رياضة عالمية
كيف حسم قيس سعيد الصراع على السلطة في تونس؟
عربى
موظفو مجلس الوزراء ببنغازي يدينون خطف رئيس الديوان أثناء وجوده في طرابلس ...
ليبيا
كاركاتير خيري - نعم للانتخابات
كاريكاتير
35 مليون يورو راتب ميسي صافي الضرائب في باريس سان جيرمان
رياضة عالمية
8 أهداف و10 «أُسست» و19 مباراة حصيلة أبودبوس مع الأهلي بنغازي قبل الانتقال لوفاق...
رياضة محلية
«فرانس برس»: رحلة عائلة أفغانية انتقلت للإقامة في «بيتها الثاني» الولايات ...
دولى
باحث بمعهد سويسري: الانتقال السياسي في ليبيا يعيش «انتكاسة»
ليبيا
ماذا بعد فتح الطريق الساحلي؟.. 5 شروط رئيسية لإتمام المصالحة
ليبيا
غسان سلامة: هذا سبب زيادة أعداد المقاتلين الأجانب والمرتزقة في ليبيا
ليبيا
العكاري: ميزانية الـ 111 مليار دينار «صندوق نوتيلا لعلاج مريض سكر»
ليبيا
الحاسي يستعرض عوامل ارتفاع أسعار السلع في ليبيا: تغيير سعر الصرف ليس السبب
ليبيا
اعتداءات النهر الصناعي تهدد أمن ليبيا المائي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«إنذار أحمر للبشرية».. تقرير أممي يحذر من موجات حر وأمطار غزيرة «غير مسبوقة»