«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية، نشطة اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، أن ارتفاع الموج لن يتجاوز مترين على طول الساحل.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

- السماء صافية.

- الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، تتحول غدا إلى متغيرة الاتجاه، سرعتها بين 05 و15 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

- البحر ما بين الهادئ وخفيف الموج.

- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق

- ظهور بعض السحب العابرة.

- الرياح شمالية إلى شمالية غربية بوجه عام، بينما يكون غربية على ساحل شحات سرعتها بين 05 و15 عقدة على الساحل الممتد من الخليج إلى شحات، وبين 15 و25 عقدة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر على الساحل من الخليج إلى شحات، وبين 1.25 و2.00 متر على باقي الساحل.

- البحر خفيف الموج، وقليل الاضطراب على الساحل الممتد من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي.

- درجة الحرارة بين 26 و28 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.