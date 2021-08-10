تسرب في خط النفط الرابط بين حقل جالو والواحة

جانب من أعمال إصلاح تسرب نفطي في خط السماح - الظهرة، (9 يونيو 2021: شركة الواحة للنفط)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حدوث تسرب العاشرة مساء أمس الإثنين، في خط النفط الرابط بين حقل جالو النفطي والواحة.

وستضطر شركة الواحة للنفط إلى تخفيض إنتاج المحطتين الأولى والثانية بالحقل الليلة، بكمية تتراوح من 60 إلى 70 ألف برميل، حتى تتراجع كمية التسرب، وستراقب إلى الصباح، عندها سيجري صيانة نقطة التسرب والتعامل معها، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وثمنت المؤسسة جهود العاملين لإجراء الصيانة الطارئة لضمان استمرار الإنتاج، مؤكدة أنها على تواصل مع دوائر اتخاذ القرار في الدولة، وستحيط وزارتي النفط والغاز، والمالية لتقديم الدعم، وتوفير الميزانيات الضرورية للمؤسسة وشركاتها، وتفادي كل ما من شأنه تعطيل تدفق واستمرار عمليات الإنتاج.