إصابة أعضاء دورية أمنية ومواطن بحادث تصادم في مسلاتة

سيارة الدورية الأمنية التابعة لمديرية أمن مسلاتة في موقع الحادث. (وزارة الداخلية)

أُصيب أعضاء دورية أمنية تابعة لمديرية أمن مسلاتة ومواطن جراء تصادم سيارتيهما بطريق الشعافين، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم الإثنين.

وقالت الوزارة: «تعرضت دورية أمنية تابعة لمديرية أمن مسلاته اليوم الإثنين لحادث اصطدام مركبتهم بمركبة أخرى كانت مسرعة، وذلك بطريق الشعافين بمدينة مسلاتة أثناء تأديتهم مهامهم في تنفيذ حظر التجول».

وأضافت الوزارة أن الحادث نتج عنه إصابة أعضاء الدورية والمواطن «الذي قام بالاصطدام نتيجة السرعة الزائدة التي أدت إلى فقدان توازن مركبته بأحد المنعطفات»، مشيرة إلى نقلهم إثر الحادث إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأن حالاتهم الصحية مستقرة ومطمئنة.

سيارة الدورية الأمنية التابعة لمديرية أمن مسلاتة في موقع الحادث. (وزارة الداخلية)

سيارة المواطن التي اصطدمت بسيارة الدورية الأمنية التابعة لمديرية أمن مسلاتة في موقع الحادث. (وزارة الداخلية)