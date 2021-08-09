مواطن يتطوع بإزالة الرمال الزاحفة على طريق طبرق - أجدابيا

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الإثنين 09 أغسطس 2021, 10:03 مساء
إزالة الكثبان الرملية التي تغطي طريق طبرق – أجدابيا الصحراوي. (الإنترنت)

تطوع المواطن عز الدين امساعد اهليل بإزالة الرمال الزاحفة على الطريق العام الواصل بين مدينتي طبرق وأجدابيا بعد ورود شكوى من سائقي الشاحنات بشأن وجود كميات من الكثبان الرملية تغطي الطريق بشكل يعيق حركة سير المركبات.

وقال المواطن عزالدين امساعد اهليل لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إنه يقوم بين الحين والآخر بتنظيف الطريق الرابط بين طبرق وأجدابيا بشكل متواصل متبرعًا بهذا العمل الإنساني على حسابه الخاص وبجميع آلياته.

- سائقو النقل الثقيل يطالبون بإزالة الرمال الزاحفة على طريق طبرق - أجدابيا

وأضاف المصدر أن هناك شكاوى مستمرة من سائقي الشاحنات الذين يقصدون الطريق بسبب تكدس الكثبان الرملية على الطريق البالغ طوله نحو 400 كلم بكميات كبيرة تعيق حركة سير السيارات والشاحنات.

إزالة الكثبان الرملية التي تغطي طريق طبرق – أجدابيا الصحراوي. (الإنترنت)
إزالة الكثبان الرملية التي تغطي طريق طبرق – أجدابيا الصحراوي. (الإنترنت)
المواطن عزالدين إهليل أثناء متابعة آلياته وهي تقوم بإزالة الكثبان الرملية التي تغطي طريق طبرق – أجدابيا الصحراوي. (الإنترنت)
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