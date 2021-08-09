اجتماع في بلدية سرت يناقش أزمة نقص الإمداد المائي

جانب من الاجتماع الحكومي لمناقشة أزمة نقص المياه في سرت، 9 أغسطس 2021. (جهاز جهاز استثمار مياه المرحلة الأولى للنهر الصناعي)

ناقش اجتماع في مقر بلدية سرت، اليوم الإثنين، أزمة نقص الإمداد المائي لمدينة سرت وضواحيها، وطرق وضع الحلول المناسبة لها.

حضر الاجتماع، الذي عقد صباح اليوم، كل من عميد البلدية مختار المعداني، ورئيس لجنة إدارة جهاز استثمار مياه المرحلة الأولى للنهر الصناعي بالمنطقة الوسطى شعيب بن شرادة، وعضو المجلس البلدي سرت غيث أوحيدة، حسب جهاز استثمار مياه المرحلة الأولى.

- صنع الله يبحث مساهمة مؤسسة النفط في حل أزمة نقص المياه في بلديات جبل نفوسة

- تأثر الاتصالات ومنظومات المصارف جراء قطع كابل الألياف غرب سرت

كما شارك في الاجتماع آمر الغرفة الأمنية المشتركة المكلف العميد عمران عويدات، ومدير موقع سرت بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي رمضان الفليدني، ومدير التشغيل والصيانة الوسطى والشرقية بالشركة العامة للمياه حماد فرج حماد، إلى جانب مسؤولين محليين آخرين.

جانب من الاجتماع الحكومي لمناقشة أزمة نقص المياه في سرت، 9 أغسطس 2021. (جهاز جهاز استثمار مياه المرحلة الأولى للنهر الصناعي)