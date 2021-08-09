ارتفاع أسعار صهاريج مياه الشرب في بني وليد

سيارة نقل مياه الشرب ببني وليد بموقع تعبئة. (الإنترنت)

تشهد مدينة بني وليد هذه الأيام ارتفاعًا في أسعار صهاريج المياه الصالحة للشرب بسبب انقطاع مياه النهر الصناعي عن المدينة بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الطلب على المياه من قبل المواطنين.

وقال المواطن علي الصيعاني لـ«بوابة الوسط»، إن التجار وأصحاب سيارات نقل المياه التي تعرف محليًّا بـ«البوطي»، رفعوا سعر الإيجار إلى الضعف، حيث بلغ سعر الصهريج الواحد 70 دينارًا بدلًا عن 30 دينارًا، مستغلين حاجة المواطن للماء ليزيدوا من هموم ومعاناة المواطنين في المدينة.

وناشد الصيعاني المجلس البلدي وشركة المياه ضرورة صيانة الآبار الجوفية، وعدم الاعتماد على مياه النهر الصناعي التي تنقطع باستمرار في فصل الصيف، والاستعجال في تنفيذ مشاريع الآبار في المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة.

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وأرجع هيثم الحاج صاحب سيارة نقل مياه في حديثه إلى «بوابة الوسط» سبب ارتفاع السعر إلى بعد المسافة بين الآبار والمنازل، إضافة إلى تكاليف الصيانة الدورية للسيارة مثل الكشف على الإطارات وبقية متطلبات السيارة اليومية.

ويخشى المواطنون من استغلال الوضع الحالي من قبل التجار وترويج وتسويق عملية بيع المياه بأسعار مرتفعة، كما حصل مع المواد الغذائية وبقية الاحتياجات اليومية.

وانقطعت مياه النهر الصناعي عن مدينة بني وليد وعدد من مدن المنطقة الوسطى جراء تفجير بإحدى محطات المسار الشرقي لمنظومة الحساونة - سهل الجفارة من قبل خارجين عن القانون قبل أيام، في عملية وصفها جهاز النهر الصناعي بـ«الإرهابية».

وأكد جهاز النهر الصناعي، في وقت سابق اليوم، أن الفرق الفنية المختصة باشرت أعمال الصيانة بالمسار الشرقي لمنظومة الحساونة - سهل الجفارة بعد نقل معدات العمل إلى موقع الحادث.

سيارة نقل مياه الشرب ببني وليد بموقع تعبئة. (الإنترنت)

سيارتان لنقل مياه الشرب ببني وليد بموقع تعبئة. (الإنترنت)

سيارة نقل مياه الشرب ببني وليد بموقع تعبئة. (الإنترنت)