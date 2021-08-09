ذكرى تأسيس الجيش الليبي.. البداية بدعوة من الأمير إدريس السنوسي

دفعة سابقة من خريجي الكلية العسكرية في بنغازي.

تحل اليوم الإثنين ( 9 أغسطس) الذكرى الـ81 لتأسيس الجيش العربي الليبي، الذي تأسس عقب توجيه الأمير إدريس السنوسي دعوة عاجلة إلى الزعماء الليبيين واجتماعهم بالقاهرة في 9 أغسطس 1940.

قبل ذلك، كان الأمير إدريس السنوسي وجه الدعوة إلى اجتماع في منزله بالإسكندرية في 20 أكتوبر 1939 لمواجهة تداعيات الحرب العالمية الثانية، وهو الاجتماع الذي حضره 40 من القادة والزعماء الليبيين المقيمين بمصر واستمر ثلاثة أيام.

واتخذ الجميع قرارهم بتفويض إدريس للتفاوض مع الحكومة الإنجليزية بشأن تكوين جيش مهمته المشاركة في تحرير ليبيا.

وبعد أن بادرت إيطاليا إلى إعلان الحرب في يونيو 1940م، انطلقت مفاوضات مع الإنجليز، ونتج عنها اتفاق على تشكيل وحدات من الليبيين للقتال من أجل تخليص ليبيا من الاحتلال الإيطالي.

ويقول الكاتب سالم الكبتي إن «الجيش الليبي نشأ في الأساس على الروح الوطنية البالغة والمؤثرة منذ التقى كل رجال وشباب ليبيا، وانضووا ضمن الجيش السنوسي في 9 أغسطس 1940».

وبعد سنوات من تشكيل الجيش، تأسست الكلية العسكرية الملكية العام 1957 في بنغازي، إذ منح الملك إدريس قصر الغدير في حيبوعطني، حيث كان يسكن، ليكون مقرًّا لها.

وأضاف الكبتي أن الكلية فتحت أبوابها في ذلك العام «وسط حدائق النسيان ونهر الليثون والتفاح الذهبي أيام بوسبريدس العتيقة. وكان قوام الدفعة الأولى التي تخرجت صيف 1959 واحدًا وثلاثين طالبًا، ومعهم أربعة من المغرب صاروا ضباطًا في بلادهم» .

وتابع: «ظل الجيش في الواقع عنوانًا أصيلًا من عناوين الوحدة الوطنية كما فعلت لاحقًا الجامعة الليبية والحركة الكشفية في تأصيل هذا المعنى الكبير. كان الوطن هو الأساس والوطنية تعمل بلا توقف وتقاس بالبذل والعطاء وإعداد الأجيال دون النظر إلى الأموال والعطايا والمناصب».