المفوضية تعلن آخر إحصائيات المسجلين الجدد في منظومة الناخبين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 أغسطس 2021, 01:59 مساء
آخر إحصائيات المسجلين في منظومة السجل الانتخابي، 9 أغسطس 2021. (المفوضية)

بلغ عدد المسجلين في المنظومة الجديدة لسجل الناخبين منذ إطلاقها في الرابع من يوليو الماضي، نحو 428 ألفا و693 شخصا، بحسب ما أظهرته إحصائية صادرة عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

ووفق الإحصائية الصادرة، أمس الأحد، فإن إجمالي عدد المسجلين (في المنظومة الجديدة إضافة إلى الانتخابات السابقة) بلغ  مليونين و764 ألف و769 مواطنا.

والأسبوع الماضي، أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين مدة أسبوعين إضافيين، حتى 17 أغسطس الجاري.

وأوضح أن ذلك جاء «استجابة لمطالبات تيارات الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني»؛ لإتاحة الفرصة لمن لم يسجل، أو يرغب في تغيير مركز انتخابه السابق، وأيضا لما شهدته عملية التسجيل من إقبال كبير.

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