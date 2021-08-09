الطفل المصاب بضمور العضلات يصل إلى قطر غدا لتلقي العلاج

صورة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي للطفل عبد الرحمن المصاب بمرض ضمور العضلات، (فيسبوك)

أعلنت منصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أن الطفل عبدالرحمن، المصاب بمرض ضمور العضلات، سيصل إلى قطر غدا الثلاثاء لتلقي العلاج برفقة عائلته.

وأشارت المنصة إلى أنّ هذه الخطوة جاءت «بعد تواصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني».

وتداولت صفحات التواصل الاجتماعي قصة الطفل عبدالرحمن المصاب بهذا المرض. وحسب إخصائيين فإن ضمور العضلات هو حالة طبية تصيب العضلات يتم فيها فقدان النسيج العضلي بالتدريج، وتصبح العضلات أقل حجماً مع الوقت، بسبب سوء التغذية أو الوراثة أو نقص النشاط البدني.