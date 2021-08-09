نجاة سائق من حادث مروري على طريق الشط

حطام السيارة عقب الحادث في طريق الشط، 9 أغسطس 2021. (مديرية أمن طرابلس)

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الإثنين، نجاه سائق من حادث مروري على طريق الشط باتجاه جزيرة الميناء بالعاصمة طرابلس.

وأوضحت المديرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنّ الحادث وقع نتيجة للسرعة، وفقدان السيطرة على عجلة القيادة؛ ما أدى إلى اصطدامها بسياج الفاصل. وأشار مكتب العلاقات العامة بالمديرية إلى عدم وقوع أضرار بشرية.

وحسب إحصائيات رسمية، بلغ عدد الحوادث المرورية في العام الماضي 4131 حادثًا أسفرت عن 1761 حالة وفاة، فيما وصلت الإصابات البليغة إلى 1743 والإصابات البسيطة 1532.

ووفق الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق السابقة، فقد تضررت جراء الحوادث 6641 مركبة آلية، أما قيمة الأضرار فقدرتها الإحصائية بحوالي 280 مليون دينار.

حطام السيارة عقب الحادث في طريق الشط، 9 أغسطس 2021. (مديرية أمن طرابلس)

حطام السيارة عقب الحادث في طريق الشط، 9 أغسطس 2021. (مديرية أمن طرابلس)

حطام السيارة عقب الحادث في طريق الشط، 9 أغسطس 2021. (مديرية أمن طرابلس)