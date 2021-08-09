نجاة سائق من حادث مروري على طريق الشط

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 أغسطس 2021, 01:19 مساء
حطام السيارة عقب الحادث في طريق الشط، 9 أغسطس 2021. (مديرية أمن طرابلس)

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الإثنين، نجاه سائق من حادث مروري على طريق الشط باتجاه جزيرة الميناء بالعاصمة طرابلس.

وأوضحت المديرية، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنّ الحادث وقع نتيجة للسرعة، وفقدان السيطرة على عجلة القيادة؛ ما أدى إلى اصطدامها بسياج الفاصل. وأشار مكتب العلاقات العامة بالمديرية إلى عدم وقوع أضرار بشرية.

وحسب إحصائيات رسمية، بلغ عدد الحوادث المرورية في العام الماضي 4131 حادثًا أسفرت عن 1761 حالة وفاة، فيما وصلت الإصابات البليغة إلى 1743 والإصابات البسيطة 1532.

ووفق الأرقام الصادرة عن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق السابقة، فقد تضررت جراء الحوادث 6641 مركبة آلية، أما قيمة الأضرار فقدرتها الإحصائية بحوالي 280 مليون دينار.

حطام السيارة عقب الحادث في طريق الشط، 9 أغسطس 2021. (مديرية أمن طرابلس)
حطام السيارة عقب الحادث في طريق الشط، 9 أغسطس 2021. (مديرية أمن طرابلس)
حطام السيارة عقب الحادث في طريق الشط، 9 أغسطس 2021. (مديرية أمن طرابلس)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف حسم قيس سعيد الصراع على السلطة في تونس؟
عربى
كاركاتير خيري - نعم للانتخابات
كاريكاتير
35 مليون يورو راتب ميسي صافي الضرائب في باريس سان جيرمان
رياضة عالمية
8 أهداف و10 «أُسست» و19 مباراة حصيلة أبودبوس مع الأهلي بنغازي قبل الانتقال لوفاق...
رياضة محلية
اكتشاف أكثر من ملياري برميل من احتياطات النفط في المغرب
اقتصاد
نيجيريا: فتاة تلتقي عائلتها بعد سبع سنوات على خطفها
دولى
«فرانس برس»: رحلة عائلة أفغانية انتقلت للإقامة في «بيتها الثاني» الولايات ...
دولى
السعودية تستأنف تدريجيا العمرة للحجاج الملقحين من دول العالم
عربى
بالفيديو: الدوري الليبي الاستثنائي بين ركلة ترجيح المليون دولار وتصويبة الاتحاد ...
رياضة محلية
السفارة الأميركية في كابل تناشد رعاياها «سرعة» مغادرة أفغانستان
دولى
تونس: حزب النهضة أمام امتحان الاستمرار في المشهد السياسي
عربى
العكاري: ميزانية الـ 111 مليار دينار «صندوق نوتيلا لعلاج مريض سكر»
ليبيا
الحاسي يستعرض عوامل ارتفاع أسعار السلع في ليبيا: تغيير سعر الصرف ليس السبب
ليبيا
اعتداءات النهر الصناعي تهدد أمن ليبيا المائي
ليبيا
غوارديولا يعلق على رحيل ميسي ومدى احتمال تعاقد مانشستر سيتي معه
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - الكهرباء في ليبيا
كاريكاتير
نورلاند: إذا لم يتم وضع القاعدة الدستورية والإطار القانوني قريبا سيكون من الصعب ...
ليبيا
جريدة «الوسط»: «ضباب الخلافات» يحجب مصير الميزانية وقانون الانتخاب
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«إنذار أحمر للبشرية».. تقرير أممي يحذر من موجات حر وأمطار غزيرة «غير مسبوقة»