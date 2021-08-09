قطع خط الكهرباء المغذي لمصنع الأوكسجين الطبي في غريان

شعار المجلس البلدي غريان، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس البلدي غريان قطع خط الكهرباء المغذي لمصنع إنتاج الأوكسجين المسال «الطبي»، مِن قبل مَن وصفهم بـ«أيادي الإجرام والتخريب».

وقال المجلس إنّ هدف الحادث إيقاف عمل المصنع في سابقة «تعكس ما بداخل الفاعلين من حقد وغياب للإنسانية، وشروع في القتل دون تمييز، قد يكون هو وأفراد أسرته أحدهم وفي حاجة لنفس الأوكسجين لإنقذ حياتهم»، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وأضاف البيان أن موظفي شركة الكهرباء يسارعون لإصلاح الضرر، بينما تحرك رجال الأمن لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي معلومة في هذا الشأن.

يأتي ذلك الحادث بعد أيام من توجيه مستشفى غريان المركزي التعليمي نداء استغاثة لوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والجهات المختصة بضرورة التدخل لوضع حل لمشكلة النقص الحاد في الأوكسجين، قائلة إن المخزون الحالي لا يغطي احتياجات المرضى بمركزي الفلترة والعزل؛ بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس «كورونا المستجد».