قطع خط الكهرباء المغذي لمصنع الأوكسجين الطبي في غريان

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 أغسطس 2021, 12:06 مساء
شعار المجلس البلدي غريان، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس البلدي غريان قطع خط الكهرباء المغذي لمصنع إنتاج الأوكسجين المسال «الطبي»، مِن قبل مَن وصفهم بـ«أيادي الإجرام والتخريب».

وقال المجلس إنّ هدف الحادث إيقاف عمل المصنع في سابقة «تعكس ما بداخل الفاعلين من حقد وغياب للإنسانية، وشروع في القتل دون تمييز، قد يكون هو وأفراد أسرته أحدهم وفي حاجة لنفس الأوكسجين لإنقذ حياتهم»، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

وأضاف البيان أن موظفي شركة الكهرباء يسارعون لإصلاح الضرر، بينما تحرك رجال الأمن لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي معلومة في هذا الشأن.

يأتي ذلك الحادث بعد أيام من توجيه مستشفى غريان المركزي التعليمي نداء استغاثة لوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والجهات المختصة بضرورة التدخل لوضع حل لمشكلة النقص الحاد في الأوكسجين، قائلة إن المخزون الحالي لا يغطي احتياجات المرضى بمركزي الفلترة والعزل؛ بسبب تزايد أعداد المصابين بفيروس «كورونا المستجد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كيف حسم قيس سعيد الصراع على السلطة في تونس؟
عربى
كاركاتير خيري - نعم للانتخابات
كاريكاتير
35 مليون يورو راتب ميسي صافي الضرائب في باريس سان جيرمان
رياضة عالمية
8 أهداف و10 «أُسست» و19 مباراة حصيلة أبودبوس مع الأهلي بنغازي قبل الانتقال لوفاق...
رياضة محلية
اكتشاف أكثر من ملياري برميل من احتياطات النفط في المغرب
اقتصاد
نيجيريا: فتاة تلتقي عائلتها بعد سبع سنوات على خطفها
دولى
«فرانس برس»: رحلة عائلة أفغانية انتقلت للإقامة في «بيتها الثاني» الولايات ...
دولى
السعودية تستأنف تدريجيا العمرة للحجاج الملقحين من دول العالم
عربى
بالفيديو: الدوري الليبي الاستثنائي بين ركلة ترجيح المليون دولار وتصويبة الاتحاد ...
رياضة محلية
السفارة الأميركية في كابل تناشد رعاياها «سرعة» مغادرة أفغانستان
دولى
تونس: حزب النهضة أمام امتحان الاستمرار في المشهد السياسي
عربى
العكاري: ميزانية الـ 111 مليار دينار «صندوق نوتيلا لعلاج مريض سكر»
ليبيا
الحاسي يستعرض عوامل ارتفاع أسعار السلع في ليبيا: تغيير سعر الصرف ليس السبب
ليبيا
اعتداءات النهر الصناعي تهدد أمن ليبيا المائي
ليبيا
غوارديولا يعلق على رحيل ميسي ومدى احتمال تعاقد مانشستر سيتي معه
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - الكهرباء في ليبيا
كاريكاتير
نورلاند: إذا لم يتم وضع القاعدة الدستورية والإطار القانوني قريبا سيكون من الصعب ...
ليبيا
جريدة «الوسط»: «ضباب الخلافات» يحجب مصير الميزانية وقانون الانتخاب
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«إنذار أحمر للبشرية».. تقرير أممي يحذر من موجات حر وأمطار غزيرة «غير مسبوقة»