مستشفى الهواري يحذر من ارتفاع الوفيات بالذبحة الصدرية: زيادة ملحوظة بين الشباب

مستشفى الهواري بمدينة بنغازي. (أرشيفية: صفحة المستشفى على فيسبوك)

حذر مدير عام مستشفى الهواري في بنغازي، دكتور فادي الفرطاس، من ارتفاع عدد حالات الوفيات نتيجة الإصابة بالذبحة الصدرية.

وقال الفرطاس، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية: «لاحظنا في الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة وكبيرة للذبحات الصدرية والأزمات القلبية، خصوصا بين الشباب والذين ليس لديهم تاريخ مرضي معروف ويتمتعون بصحة جيدة».

وأضاف: «ألا يتطلب الأمر دراسة وتحديد العوامل والأسباب التي أدت إلى هذه الزيادة السريعة، وهل هي أسباب بيئية أو جينية، أو لها علاقة بالنظام الغذائي، أو غيره؟، ونشر هذه الدراسة وعمل توعية خاصة بها حال إتمامها».

وأمس الأحد، شهدت مدينة بنغازي وفاة رجل وسيدة في عمر الشباب نتيجة نوبة قلبية، حيث دعا الفرطاس جهات الاختصاص من وزارة الصحة، وكلية الطب البشري في مختلف الجامعات الليبية، اتخاذ خطوات لدراسة هذه الزيادة في هذا الأمر.