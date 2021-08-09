«الأرصاد»: الرؤية متوسطة على ساحل سرت بسبب الضباب

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 أغسطس 2021, 09:33 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل، عدا ساحل سرت، حيث تكون متوسطة لاحتمال حدوث ضباب خفيف خلال الصباح الباكر.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، تراوح ارتفاع الموج بين ربع متر، ومتر وربع، بينما لن تتجاوز سرعة الرياح 20 عقدة.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب على ساحل سرت.
- الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية على الساحل من رأس أجدير إلى مصراتة، وتكون شرقية إلى شمالية شرقية على ساحل سرت، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة، وتكون متوسطة على ساحل سرت لاحتمال حدوث ضباب خفيف خلال الصباح الباكر.

الساحل من رأس لانوف إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح شمالية شرقية إلى شمالية على الساحل من رأس لانوف إلى شحات، وشمالية غربية على باقى الساحل، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.
- البحر خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 26 و28 درجة مئوية.
- الرؤيـة جيدة.

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