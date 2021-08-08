ضبط 5 قناطير من مخدر الحشيش على متن شاحنة في طريقها إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 أغسطس 2021, 09:22 مساء
مخدر الحشيش الذي عثر عليه على متن شاحنة قادمة من سبها إلى طبرق. (وزارة الداخلية)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، مساء اليوم الأحد، ضبط 5 قناطير من مخدر الحشيش على متن شاحنة نقل متجهة من مدينة سبها في طريقها إلى طبرق شرق البلاد، من قبل دوريات مكتب التحريات لمكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن هذه الضبطية هي الثالثة لمكتب التحريات لمكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية خلال شهر، مقدرة إجمالي الضبطيات الثلاثة بنحو 2200 كيلو غرام.

- ضبط شاحنة على متنها 12 قنطارا من مخدر الحشيش في طريقها إلى طبرق

وفي الثالث من أغسطس الجاري، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، ضبط شاحنة على متنها 12 قنطارًا من مخدر الحشيش في أجدابيا كانت قادمة من مدينة سبها باتجاه مدينة طبرق شرق البلاد.

مخدر الحشيش الذي عثر عليه على متن شاحنة قادمة من سبها إلى طبرق. (وزارة الداخلية)
الشاحنة التي عثر على متنها على مخدر الحشيش. (وزارة الداخلية)
مخبئ بالشاحنة التي عثر على متنها على مخدر الحشيش. (وزارة الداخلية)
الشاحنة التي عثر على متنها على مخدر الحشيش. (وزارة الداخلية)
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