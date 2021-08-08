وزير الصحة يتفقد عددا من مراكز التطعيم في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 أغسطس 2021, 04:21 مساء
جولة الدكتور علي الزناتي على عدد من مراكز التطعيم في بنغازي، السبت 7 أغسطس 2021. (وزارة الصحة)

تفقَّد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، الدكتور علي الزناتي، عددًا من مراكز التطعيمات بمدينة بنغازي، وذلك للوقوف على سير حملة التطعيم الموسعة ضد فيروس «كورونا» التي أطلقتها الوزارة بإشراف إدارة الخدمات الصحية بالمدينة.

وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الأحد، إن جولة الزناتي التفقدية التي جرت ظهر أمس السبت، شملت مركز التطعيم بعيادتي الفويهات وبنغازي الجديدة المجمعتين، وقسم الأمراض السارية بمكتب الرعاية الصحية الأولية.

وأضافت الوزارة أن الزناتي عقد اجتماعًا بمقر غرفة الطوارئ بوزارة الصحة مع مدير الخدمات الصحية بنغازي ورئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ الحملة، والمدير التنفيذي للحملة، والطبيب المكلف مع اللجنة المشرفة، ومدير مكتب المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فرع بنغازي.

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وأوضحت الوزارة أن الاجتماع استعرض كمية التطعيمات التي استلمتها مراكز التطعيم بالمدينة، والصعوبات والتحديات التي تواجه القائمين على حملة التطعيمات أثناء تنفيذها، مشيرة إلى أن الدكتور علي الزناتي أشاد خلال الاجتماع بجهود اللجنة المشرفة على التطعيمات، وحرصها لإيصال التطعيمات إلى جميع المواطنين بمدينة بنغازي وضواحيها.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، قبل يومين، عن توسيع برنامج الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس «كورونا»، بمدينتي طرابلس وبنغازي. ونوهت في بيان يوم الجمعة، إلى أن برنامج التطعيم سيتوسع في باقي المدن الأخرى خلال الفترة المقبلة.

جولة الدكتور علي الزناتي على عدد من مراكز التطعيم في بنغازي، السبت 7 أغسطس 2021. (وزارة الصحة)
جولة الدكتور علي الزناتي على عدد من مراكز التطعيم في بنغازي، السبت 7 أغسطس 2021. (وزارة الصحة)
جولة الدكتور علي الزناتي على عدد من مراكز التطعيم في بنغازي، السبت 7 أغسطس 2021. (وزارة الصحة)
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