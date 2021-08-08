شركة الكهرباء: صب القواعد الخرسانية بمبنى التحكم لمحطة مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 أغسطس 2021, 02:33 مساء
القواعد الخرسانية بمبنى التحكم لمشروع محطة مصراتة الاستعجالي، 8 أغسطس 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الأحد، الانتهاء من صب القواعد الخرسانية بمبنى التحكم لمشروع محطة مصراتة الاستعجالي.

وحسب منشور للشركة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، فإن «القدرة الإنتاجة للمشروع تبلغ 650 ميغاوات بتنفيذ ائتلاف شركتي سيمنس الألمانية وإنكا التركية».

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والأسبوع الماضي، وقعت الشركة اتفاقية تأمين وحراسة الشركات المنفذة لمشروعي محطتي كهرباء غرب طرابلس ومصراتة الاستعجاليتين، بين مصلحة أمن المرافق والمنشآت، وشركة «النداء الأول».

يأتي ذلك في إطار مساعي الشركة العامة للكهرباء للرفع من القدرات الإنتاجية والقضاء على العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية، وذلك ضمن المخطط الاستراتيجي للشركة الذي يشمل إنشاء ثلاث محطات منها في طرابلس ومصراتة وأخرى في طبرق بقدرة 740 ميغاوات.
 

القواعد الخرسانية بمبنى التحكم لمشروع محطة مصراتة الاستعجالي، 8 أغسطس 2021. (الشركة العامة للكهرباء)
القواعد الخرسانية بمبنى التحكم لمشروع محطة مصراتة الاستعجالي، 8 أغسطس 2021. (الشركة العامة للكهرباء)
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