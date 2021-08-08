أكثر من 467 ألف مواطن سجلوا في منظومة الناخبين منذ إطلاقها

صورة من الحملة الترويجية للتسجيل في منظومة الانتخابات. (المفوضية)

بلغ عدد المسجلين في المنظومة الجديدة لسجل الناخبين منذ إطلاقها في الرابع من يوليو الماضي، نحو417 ألفًا و467 شخصًا، بحسب ما أظهرته إحصائية صادرة عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

ووفق الإحصائية الصادرة، حتى يوم أمس السبت، فإن إجمالي عدد المسجلين (في المنظومة الجديدة إضافة إلى الانتخابات السابقة) بلغ مليونين و757 ألفًا و543 مواطن.

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والأسبوع الماضي، قرر رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح، تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين مدة أسبوعين إضافيين، حتى 17 أغسطس الجاري؛ وذلك «استجابة لمطالبات تيارات الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني» لإتاحة الفرصة لمن لم يسجل، أو يرغب في تغيير مركز انتخابه السابق.