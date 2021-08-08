صندوق الأمم المتحدة للسكان يقدم جلسات الدعم النفسي لـ145 امرأة و11 رجلا خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 أغسطس 2021, 01:34 مساء
جانب من جلسات الدعم النفسي والاجتماعي, (صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا)

قال صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا، إن العاملين الاجتماعيين لديه قدموا جلسات الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات إدارة الحالات، لـ145 امرأة و11 رجلاً، خلال الأسبوع الماضي.

وكتب الصندوق، في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، «واصل العاملون الاجتماعيون في المساحات الآمنة للنساء والفتيات التابعات لصندوق الأمم المتحدة للسكان في طرابلس وسبها وبنغازي، تقديم الخدمات الشخصية عن بعد».

- صندوق الأمم المتحدة للسكان: «كوفيد –19» كشف أوجه عدم المساواة في أنظمة الرعاية الصحية في ليبيا

وفي 12 يوليو الماضي، قال صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا إن وباء «كوفيد-19»، أبان عن أوجه عدم المساواة والضعف الصارخة في أنظمة الرعاية الصحية.

وأكد ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا، آسر طوسون، التزامهم بتوفير خدمات الصحة الإنجابية المستمرة للنساء والفتيات في البلاد بمن في ذلك المهاجرات واللاجئات وغيرهن من الفئات الأكثر ضعفًا.

 

جانب من جلسات الدعم النفسي والاجتماعي, (صندوق الأمم المتحدة للسكان في ليبيا)
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