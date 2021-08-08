9 إصابات بـ«كورونا» في بلدية السائح

عاملة صحية تعد قوائم بمصابي فيروس كورونا، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المجلس البلدي السائح، تسجيل تسع إصابات بفيروس «كورونا» في البلدية أمس السبت.

وقال المجلس البلدي، في بيان اليوم، إن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بإدارة الخدمات الصحية السائح، استقبل السبت 41 عينة اشتباه لتحليلها.

وبحسب البيان، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 32 عينة، فيما تأكدت إصابة 9 حالات.

- شحنة أكسجين جديدة تصل إلى المنطقة الغربية قادمة من مصر

والسبت أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وصول شحنة جديدة من غاز الأكسجين الطبي المسال قادمة من مصر إلى المنطقة الغربية.

والشحنة هي الثالثة من نوعها، وتقدر بنحو 100 ألف لتر، وتأتي بناء على اتفاقية مبرمة، في شهر أبريل الماضي، بين وزير الصحة علي الزناتي، ونظيرته المصرية، د. هالة زايد؛ نصت على تزويد الجانب الليبي بإمدادات الأكسجين الطبي المسال، استجابةً للوضع الطارئ للجائحة.